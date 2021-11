La puntata del Trono Classico di ieri pomeriggio è stata ricca di emozioni: la mamma di Andrea Nicole ha mandato un importante messaggio.

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, la tronista Andrea Nicole aveva espresso le sue insicurezze circa il rapporto con i genitori: nonostante avessero cercato di appoggiare le sue scelte, la tronista sentiva dentro di sé di averli delusi. Tutto lo studio intervenne a proposito di queste dichiarazioni, tanto che anche Sara (dama del parterre) ci tenne a rassicurare Andrea, dicendole che i figli non potranno mai essere una delusione per i rispettivi genitori.

Le parole di Andrea Nicole, toccarono profondamente il cuore di uno dei suoi corteggiatori – Alessandro Verdolini – il quale nella puntata andata in onda ieri 29 novembre, ha sorpreso tutte le persone presenti in studio. Ecco l’incredibile gesto di Alessandro per Andrea Nicole.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Andrea Nicole senza parole per via del corteggiatore

Andrea Nicole – La mamma ha un messaggio per lei

Alessandro Verdolini ha organizzato un’esterna incredibile, talmente emozionante che sicuramente rimarrà nella storia del programma. In seguito alle dichiarazioni e alle insicurezze di Andrea Nicole, il suo corteggiatore ha deciso di contattare la madre della tronista, invitandola ad esprimerle parole d’amore. Andrea Nicole è arrivata in esterna, si è seduta al centro studio e la mamma è apparsa sul led: “Sei la persona più coraggiosa che abbia mai conosciuto” – ha dichiarato la mamma di Andrea, definendola “intelligente, bella, intraprendente”. Le parole hanno lasciato senza parole la tronista e tutte le sue paure circa una possibile delusione per i genitori sono svanite nel nulla.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Andrea Nicole cade e si nota il dettaglio

La mamma di Andrea Nicole ha poi voluto sottolineare che all’inizio è stato difficile accettare la scelta della figlia: “Il dolore era vedere che magari le facevano qualcosa, che non era in grado di difendersi” – ma una volta superate le difficoltà iniziali, i genitori della tronista hanno capito che quella fosse la scelta giusta per lei e, ad oggi, si dicono incredibilmente fieri.

La scelta di Alessandro di invitare la madre di Andrea è stata apprezzata da tutti, tanto che Gianni Sperti in studio si è abbandonato alla commozione. Un’uscita questa che ha messo Andrea di fronte alla vera natura di Alessandro e che – forse – ha anche fugato un dubbio della tronista: quello secondo cui il corteggiatore non fosse pronto a sostenere tutto questo. A quanto pare, non solo Alessandro è abbastanza forte, ma è anche pronto a portarla via dagli studi Mediaset.