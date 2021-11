Il paradiso delle signore: Salvo ha paura di Agnese

Vediamo meglio insieme che cosa succede nella puntata di oggi per quanto riguarda il nostro bel magazzino milanese.

Anche oggi, 30 novembre, possiamo assistere ad un nuovo appuntamento con la soap opera Il paradiso delle signore.

Cerchiamo quindi di capire che cosa ci attende di interessante e per quale motivo Salvo ha questa paura.

Iniziamo con il dire che Tina ha visto la mamma ed Armando scambiarsi un dolce bacio, ed è rimasta senza parole.

Salvo ha paura della reazione di Agnese

Il confronto che ha poi avuto con Agnese è stato davvero molto serrato e duro, vuole infatti capire che cosa le sia passato per la testa.

Tina, poi, nel momento che si troverò davanti Armando, sembra che non sappia come comportarsi assolutamente.

Salvo, per il momento ancora non conosce quello che sta succedendo, ma è preoccupato che la madre venga a sapere da altri del suo amore per Anna, e che non ne sia felice.

Per questo motivo ha un’incredibile idea, decide di organizzare una serata al cinema portando tutte e due in modo tale che facciano amicizia.

Per quanto riguarda Umberto, invece ha convinto Marco a lavorare al Paradiso Market, e Gemma ovviamente è felicissima di passare del tempo con lui.

Ovviamente di parere assolutamente contrario è Stefania, che vedi di cattivo occhio il nipote della contessa.

La sorella, Gemma, però sembra molto interessata a Marco, e stessa cosa vale per lui, questo ovviamente porterà degli scontri nella famiglia di Stefania.

Per quanto riguarda Gloria, invece, sembra che non riesca più a sostenere la difficile situazione famigliare, ma prova un grande senso di fastidio per la felicità dell’ex marito.

Ci aspettiamo quindi sicuramente di problemi nelle prossime puntate per quanto riguarda questa particolare situazione famigliare.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire veramente come si svilupperanno tutte le situazione aperte al momento, sempre alle 15.45 circa.