Grande Fratello: incidente particolare per Carmen Russo!

Grande Fratello Vip, un particolare “incidente” ha visto coinvolta Carmen Russo, che durante una sessione di massaggi sorprende tutti.

Il Grande Fratello, anche nella sua versione “vip”, ci ha sempre abituati, oltre che a liti, polemiche e momenti drammatici, anche a scene piuttosto bollenti e sensuali, tra incidenti e baci sotto le lenzuola.

Questa volta, ad essere protagonista della situazione è Carmen Russo, che nella casa si è fatta notare per la sua forte personalità e, da decenni ormai, è apprezzatissima per le sue forme.

A quanto pare infatti, la ballerina ha avuto un “incidente” piuttosto particolare durante una sessione di massaggi, tanto da cogliere alla sprovvista non soltanto i suoi coinquilini e il pubblico a casa, ma anche la stessa regia che quotidianamente riprendere i “vipponi”.

Grande Fratello Vip, incidente hot per Carmen Russo

Mentre gli occhi sono tutti puntati su Alex Belli e Soleil Sorge, a rubare la scena è ancora una volta l’intramontabile Carmen Russo, complice anche la proposta della new entry Patrizia Pellegrino.

L’attrice, da pochissimo entrata nella casa più spiata d’Italia, si è proposta come massaggiatrice per le altre donne nella casa; spinta da un sostanzioso regalo fatto di creme e oli di uno sponsor, la Pellegrino ha deciso subito di fare un regalo alle sue coinquiline.

La Russo non è riuscita a resistere alla proposta e così ha deciso subito di farsi fare un massaggio al collo e alle spalle, sentendosi da qualche giorno un po’ contratta. Patrizia ha suggerito a Carmen di togliersi il pezzo sopra del costume e la Russo ha subito eseguito.

Durante il massaggio, più che rilassante, le due donne hanno avuto modo di interagire e scambiarsi opinioni e pareri, oltre che di conoscersi meglio a livello personale; un momento di relax fra donne si è però improvvisamente “acceso” quando Carmen si è rimessa seduta.

Leggi anche –> Friggitrice ad aria: ecco come pulirla veramente a fondo ed in modo facile

La donna infatti non è riuscita a rimettersi subito il costume e dunque è stata ripresa completamente a seno nudo, senza che la regia (colta totalmente alla sprovvista) avesse la possibilità di cambiare inquadratura; il prosperoso décollété della ballerina si è dimostrato ancora una volta incontenibile.

Leggi anche –> Sabrina Salerno: bellissima con il miniabito che non si chiude sul decolletè

Non è di certo la prima volta che vediamo Carmen in una situazione “bollente”, complici anche gli scatti sensuali realizzati nel corso della sua carriera, ma sicuramente ha lasciato spiazzati tutti quanti, sia la produzione del Grande Fratello che gli spettatori intenti a guardare la diretta. Finita la fascia protetta, Signorini tornerà sull’argomento nella prossima puntata in diretta?