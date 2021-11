Lampadine al LED: quanto si risparmia veramente? Ecco la risposta

Vediamo meglio insieme se effettivamente mettendo le lampadine al led c’è un risparmio sulla nostra bolletta.

Come tutti sappiamo, in questo ultimo periodo le lampadine al Led sono molto pubblicizzate, e tutti le consigliamo per avere anche un risparmio.

Ma effettivamente è così? Vediamo meglio insieme tutte le informazioni e se le voci sono vere.

Iniziamo con il dire che sicuramente hanno una vita molto lunga, e questo è un dato di fatto, ma sembra per il momento che per le nostre abitazioni non ci facciamo risparmiare poi così tanto, ma spieghiamoci meglio.

Lampadine a Led conviene?

E’ vero che stiamo parlando di un a tecnologia molto efficiente e che con la stessa quantità di energia di una lampadina alogena, quella a Led ne produce di più.

Il noto architetto, Aldo Simoncelli, intervistato da Greenme, ha dichiarato le seguenti parole:

“Se pensiamo che una piccola alogena consuma 150 watt minimo per un punto luce, con quei 150 watt si riescono adesso ad illuminare tranquillamente appartamenti di 120 o anche 200 metri quadri utilizzando la tecnologia del LED, perché barre di LED da 7/8 metri consumano dai 4 ai 6 watt.”

Effettivamente in bolletta abbiamo un bel risparmio energetico, ed anche in durata, perchè i led durano dalle 20 mila alle 50 mila ore.

Quindi sembra proprio che cambiare le lampadine alogene che ci sono in casa con quelle a Led ci può portare ad un notevole risparmio in bolletta.

Ricapitolando, sono più efficienti di quelle alogene e durano anche 5 volte di più, hanno bassa manutenzione, sono resistenti ai cambi di temperatura e si accendono immediatamente, e non emettono raggi UV.

Insomma iniziamo quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione, cambiando man mano le nostre lampadine quando si fulminano, perchè se lo facciamo prima non è molto ecologico buttare una lampadina che funziona.

E piano piano ci ritroveremo con tutte le lampadine a Led, per la gioia del nostro portafoglio in bolletta.