Uomini e Donne: Andrea Nicole senza parole per via del corteggiatore

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo alla tronista Andrea Nicole, e per quale motivo il corteggiatore ha fatto questa scelta.

Come sappiamo il programma condotto da Maria De Filippi, che si impegna a far trovare l’amore è sempre molto amato e seguito, ed ovviamente parliamo di Uomini e Donne.

Ma per quanto riguarda la bella tronista, Andrea Nicole, è successo qualcosa di particolare, andiamo a capire meglio insieme.

LEGGI ANCHE —> Il paradiso delle signore: Rocco ha cambiato indirizzo, Maria sotto shock

Iniziamo con il dire che le esterne tra Andrea Nicole e Ciprian riescono sempre a prendere l’attenzione del pubblico a casa.

Andrea Nicole senza parole

Mentre per quanto riguarda un’altra tronista, ovvero Roberta, la ragazza è ancora molto incerta tra i due corteggiatori, ovvero Luca e Samuele.

Una volta sembra completamente presa da uno, mentre nell’esterna successiva dall’altro ragazzo.

I vari follower ovviamente non si esprimono, perchè è veramente difficile capire bene quale attiri maggiormente la sua attenzione.

LEGGI ANCHE —> NCIS Los Angeles e New Orleans: il finale che non ti aspetti

Per quanto riguarda, invece Andrea Nicole, sta frequentando in modo continuo Ciprian ed Alessandro, ed anche lei sembra essere molto in difficoltà per la scelta finale.

Più volte si è confidata dicendo che sta iniziando a provare del sentimento vero, per uno dei due ragazzi, ma che ha paura.

Qualche settimana addietro, aveva anche deciso di non fare altre esterne, per evitare di confondersi ulteriormente.

Voleva anche vedere come la prendevano i suoi corteggiatori, ma in modo particolare, sembra che la sua attenzione era su Ciprian.

Nicole si è recata a casa del giovane per fargli una sorpresa, ma lei insiste che non capisce se lui è veramente interessato a lei oppure no.

Vuole assolutamente fare chiarezza, ma Ciprian sembra assolutamente spazientito, perchè sente che sono distanti.

Poi arrivano le parole che lasciano di stucco tutti, ovvero “Tu non mi piaci”, e lo studio resta senza parole.

Ciprian continua ed aggiunge poi:“E lo sai, io sono innamorato di te”, tutti cambiano idea sul ragazzo, ma Andrea Nicole non sembra essere completamente convinta dal suo corteggiatore.

Secondo voi è veramente preso dalla bella tronista oppure no? Fa bene Andrea Nicole ad avere dei dubbi?