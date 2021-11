Anticipazioni sui finali di stagione totalmente inaspettati: ecco cosa succederà nelle ultime puntate di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans.

NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans, come molte altre serie tv, hanno subito gli effetti della pandemia di coronavirus durante le riprese. Per questo motivo, la messa in onda delle stagioni risulterà in ritardo rispetto al previsto e si prolungherà fino alla seconda settimana di dicembre. Le penultime puntate di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans andranno in onda il 28 novembre alle 21.05 e ci riserveranno dei momenti di suspense non indifferenti (il gran finale di stagione è previsto per il 12 dicembre). Ecco le anticipazioni delle amate serie crime.

NCIS Los Angeles – Anticipazioni

L’appuntamento previsto per questa domenica alle 21.05 risulterà particolarmente tragico e sconvolgente. Nell’episodio intitolato “Imposters Syndome”, il gruppo tanto amato dal pubblico si troverà costretto ad indagare su un presunto attacco imprevedibile, la squadra entrerà in possesso di un hard disk che mostra la finta confessione di un terrorista deceduto. A fronte di questo, Grisha Callen e i suoi colleghi dovranno indagare sul suddetto video per capire cosa si cela dietro le rivelazioni fake del criminale. Come se non bastasse, la squadra dovrà affrontare un altro grave problema: un collega è finito in una terribile trappola! Per scoprire di chi si tratta dovremo aspettare la messa in onda degli episodi, prevista per il 28 novembre.

NCIS New Orleans – Anticipazioni

Per quanto riguarda invece le anticipazioni circa NCIS New Orleans, affronteremo in questo caso gli effetti e la sofferenza causata dall’attacco terroristico al bar. Inizierà così un guerra criminale e terroristica che vedrà coinvolta anche Sasha Broussard. Inoltre, insieme ai problemi professionali, arrivano anche gli intrighi sentimentali: Pride dovrà rassegnarsi alla presenza di Connor, mentre Carter e Hannah affronteranno finalmente l’argomento relativo alla loro neo-relazione. Cosa decideranno? Per scoprirlo, dobbiamo attendere la messa in onda dell’episodio intitolato “Choises”.