Puntuali come sempre, ecco le anticipazioni di Una Vita che ci dicono quella che sarà la prossima puntata della soap opera spagnola. Dopo lo scioccante episodio di lunedì 22 novembre, la fiction ritorna mescolando le carte di tutti i personaggi in gioco.

Dopo l’uccisione di Velasco, infatti, Felipe e Genoveva vanno d’amore e d’accordo. Secondo le trame fornite dalle anticipazioni, infatti, l’Alvarez Hermoso si è lascito ingannare dalla dark lady e sembra ormai completamente nelle sue grinfie. Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita.

Felipe e Genoveva vanno d’amore e d’accordo, ecco cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita

La puntata di lunedì 22 novembre 2021 è stata sconvolgente: Laura ha ucciso Velasco e il piano di Genoveva può considerarsi riuscito. Dopo le rassicurazioni della dark lady su sua sorella Lorenza, Laura ha infatti deciso di aiutare Genoveva.

La Salmeron ha infatti approfittato della momentanea amnesia di Felipe per togliere di mezzo Velasco ed eliminare il suo contendente. Ora Felipe è salvo, ma non sa che Genoveva lo sta ingannando con uno dei suoi soliti trucchi.

Ma la perdita di memoria di Felipe potrebbe non essere permanente e, proprio per questo, Genoveva si sta impegnando affinché possa conquistare la fiducia di Felipe. L’avvocato sta trascorrendo infatti la riabilitazione lontano da Acacias e ora Felipe e Genoveva vanno d’amore e d’accordo.

I due sembrano una coppia felice, ma Felipe non sa che la dark lady lo sta ingannando e che non le ha raccontato della parte riguardante Marcia. L’avvocato non ricorda nulla delle malefatte della Salmeron e decide di seguirla lontano dalla sua città di origine.

Convinto nel voler riprendere in mano la propria vita, Felipe ha deciso di fidarsi cecamente di Genoveva e condividere con lei un matrimonio felice. I due vanno d’amore e d’accordo e vivranno una splendida luna di miele. Appuntamento, dunque, alla prossima puntata di Una Vita, in onda il 23 novembre alle 14:10, su Canale 5.