Proseguono gli episodi di NCIS Los Angeles e New Orleans in cui non mancheranno colpi di scena: ci sarà un rapimento shock

Non si ferma la programmazione dei due cult delle serie televisive poliziesche; NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7. I nuovi episodi torneranno ad essere trasmessi domenica 14 novembre in onda su Rai 2. Proseguono infatti senza sosta gli episodi, prima della solita pausa stagionale.

I nuovi episodi dei due polizieschi, trasmessi in America dalla CBS, saranno ricchi di adrenalina e colpi di scena: durante il corso delle prossime putante, infatti, ci sarà un rapimento shock che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. Ecco cosa succederà in NCIS Los Angeles e New Orleans.

Anticipazioni NCIS, ci sarà un rapimento shock

La grande serata targata NCIS inizierà domenica alle 21 con un episodio tutt’altro che noioso. I telespettatori, che non vedono l’ora di godersi le prossime puntate, assisteranno infatti ad un grandioso spettacolo ricco di colpi di scena.

Nel prossimo episodio, infatti, verrà messo a segno un rapimento shock che scatenerà una violenta caccia all’uomo. La prossima puntata di NCIS Los Angeles, che si intitolerà “The Noble Maidens”, vedrà il tragico rapimento di Anna Kolcheck.

La donna verrà prelevata con forza da un gruppo sconosciuto che avrà l’obiettivo di portarla in Russia, contro la sua volontà. Tutto ciò scatenerà una difficile caccia all’uomo, con Grisha Callen e la sua squadra che impiegheranno tutte le loro forze per trovare e salvare la donna.

La serata proseguirà con NCIS New Orleans. L’episodio che andrà in onda si intitolerà “Once Upon a Time” e che vedrà protagonista Sebastian Lund. Un criminale arrestato in passato proprio da Lund, fuggirà dalla custodia della polizia e minaccerà la vita di Lund.

Appuntamento quindi a domenica 14 novembre dove, a partire dalle 21:05, andrà in onda NCIS Los Angeles, su Italia 1. A seguire, alle 21:50 entrerà in scena l’ultima stagione di NCIS New Orleans. Non perdetevela!