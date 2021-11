State valutando l’acquisto di una nuova automobile? In questo articolo vi mostriamo le auto più facili da rubare in assoluto

Possedere un’automobile, soprattutto nelle grandi città, è fondamentale per spostarsi. Se state valutando di acquistare un’auto o ne avete appena acquistata una, conoscere il suo livello di sicurezza sarà importante per capire come tutelare il vostro mezzo.

Ci sono alcune automobili, infatti, più vulnerabili di altre e questo fa di loro oggetti del desiderio dei ladri di auto. Esistono numerose classifiche che mostrano le vetture più vulnerabili in assoluto e in questo articolo vi mostriamo quali sono le automobili più facili da rubare.

Ecco quali sono le auto più facili da rubare

L’incubo di ogni automobilista è quello di svegliarsi la mattina, affacciarsi fuori dalla finestra e non trovare più la macchina. I furti di auto in Italia, benché in leggera diminuzione, sono molto diffusi e spesso questo fenomeno condiziona le scelte di acquisto dei consumatori.

Conoscere quali sono le auto più facili da rubare, infatti, è molto utile prima di decidere quale auto acquistare. In questo articolo ti mostriamo quindi quali sono le più facili da rubare stilando una piccola classifica. La prima classificata vi stupirà.

Tra le auto più facili da rubare, al terzo posto troviamo la Toyota Rav 4. Questo modello, seppur assolutamente non economico, rappresenta una delle prede più ricercate dai ladri di auto. Amatissima dagli italiani, la Toyota Rav 4 è tra le più vulnerabili.

Al secondo posto, invece, si piazza un’auto made in Italy: la Fiato 500. È proprio questo modello ad aggiudicarsi la medaglia in questa, triste, classifica. Purtroppo, questo modello è tra quelli che vede il numero di furti in crescita negli ultimi anni e risulta essere tra le più rubate.

Al primo posto, nella classifica delle auto più facili da rubare, c’è un’altra auto italia, modello ed icona del settore automobilistico made in Italy: la Fiat Panda. Questo modello risulta il più rubato in assoluto e tutte le statistiche parlano di una vera e propria chimera per i ladri di auto.

Se possiedi o stai valutando di acquistare questo bellissimo modello, ricorda di tenere alta la guardia e valutare di custodire il veicolo in un garage o in un parcheggio controllato.