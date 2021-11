Ti piace andare a fare la spesa da Lidl e vorresti sapere da dove vengono i loro prodotti? In questo articolo rispondiamo al tuo dubbio

Acquistare da Lidl spesso risulta essere una scelta azzeccata per via della convenienza dei prodotti che si trovano negli store di questa catena. Esistono però falsi miti secondo cui chi sceglie di fare la spesa nei discount va in contro all’acquisto di prodotti di bassa qualità.

In realtà non è sempre così e, anche nei negozi di alimentari a prezzi bassi, si possono trovare numerose soluzioni di alta qualità. Tra questi negozi c’è anche Lidl: ecco da dove vengono i loro prodotti e se questi possono essere considerati di buona qualità.

Spesa da Lidl? Ecco da dove vengono i loro prodotti

Fare la spesa al Lidl risulta essere sempre conveniente per via dei prezzi bassi di moltissimi prodotti e per la scelta variegata che offre qualsiasi supermercato di questo marchio. Secondo il pensiero comune, acquistare prodotti a basso prezzo è sinonimo di scarsa qualità, ma per Lidl non è proprio così.

Ad alimentare il falso mito che nei discount come la Lidl si trovino beni di scarsa qualità è sicuramente il fatto che molti prodotti appartengono a marchi poco conosciuti o semplicemente assenti in altri supermercati. Il nome del brand e il basso prezzo del prodotto potrebbero facilmente far pensare che si tratti di un bene di scarsa qualità.

Se, in molti casi, questo ragionamento ha un fondo di verità, per quanto riguarda Lidl non è proprio così: tra gli scaffali dei vari store Lidl presenti in tutta Italia (e nel resto del mondo) è possibile, infatti, trovare prodotti di alta qualità e prodotti da aziende tutt’altro che sconosciute.

Per quanto riguarda i prodotti a marchio “Realforno”, infatti, questi provengono da due aziende differenti e altrettanto rinomate: i savoiardi vengono dalla famosa azienda “Vincenzi”, i biscotti da “Balocco”, mentre i frollini dolfi e i Petit realforno sono realizzati da “Colussi”.

Ma non finisce qui: Il riso Robigna è prodotto dalla più nota azienda “Scotti”, la bresaola Fresca Fetta Lidl da Beretta e i croissant Nastrecce Lidl da FBF, Gruppo Bauli. Infine, negli store Lidl si può trovare la birra Finkbrau in vetro, prodotta nello stabilimento Castello Pedavena.