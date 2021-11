Gemma Galgani dichiara: "Non sono una marionetta"

Vediamo insieme per quale motivo la mitica Gemma Galgani ha voluto fare questa particolare dichiarazione, lasciando tutti senza parole.

Tutti i giorni abbiamo modo di vedere il programma che promette di far cercare l’amore a persone giovanissime ma anche alla parte più over del trono.

Stiamo parlando ovviamente di Uomini e Donne, dove nelle ultime ore c’è stato uno sfogo da parte di una delle veterane del programma, ovvero Gemma Galgani.

Come sempre anche nell’ultima puntata del programma non sono mancate le provocazioni per quanto riguarda la nota dama torinese.

Gemma Galgani: le parole shock

Si è trovata al centro dello studio per parlare di come procede la sua conoscenza con Constabile.

Ovviamente si è difesa dalle varie accuse che ha ricevuto da parte di Gianni Sperti e della sua acerrima nemica, Tina Cipollari.

Le parole che ha utilizzato direttamente Gemma sono state le seguenti:

“Non sono una marionetta che fa a secondo di quello che sente dire!”

Tina l’ha provocata dicendole che secondo lei a breve terminerà la sua conoscenza con l’uomo perchè troppo adulto per lei, e dello stesso parere anche Gianni Sperti.

Gemma ha chiesto maggiori spiegazioni a Costabile perchè dopo l’ultima cena che hanno fatto insieme, lui non ha risposto alle sue domanda, e la mattina successiva non gli ha mandato nessun messaggio.

L’uomo ha prontamente risposto di sentirsi disorientato, e che nella cena avevano parlato, ma sminuire tutto ad uno sguardo non corrisposto, o a un messaggio non ricevuto gli sembrava troppo, ed ha aggiunto:

“… Gemma io ti voglio veramente bene, nutro un sincero affetto nei tuoi confronti. Bisogna raccontare le cose come stanno”.

Ha detto la sua anche la dama che è arrivata per corteggiare il cavaliere, dichiarando che non vede più l’amore di prima, ma che se non c’è nemmeno la sincerità la storia è praticamente terminata.

Gemma si è poi arrabbiato quando ha saputo che Constabile e Dominique si sono scambiati i numeri di telefono.

Ci sono stati poi altri diverbi tra di loro, ma alla fine dell’appuntamento Costabile ha dichiarato che vuole continuare a conoscere Gemma ma che, giustamente, è stanco di litigare.

Mentre la dama torinese ha chiesto di sentirsi più considerata dall’uomo, staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi appuntamenti tra i due.