Domenica In, anche per il prossimo appuntamento ospiti bomba da Mara Venier su Rai 1: le anticipazioni sul programma.

Sono ormai ben 46 le edizioni di Domenica In, programma ideato ormai decenni fa dal compianto Corrado; vera e propria istituzione Rai, il programma è stato condotto da diversi nomi di spicco, tra cui quello dell’attuale conduttrice Mara Venier.

Dopo la puntata più corta rispetto al solito della scorsa settimana (a causa dello speciale del TG 1 sul G20), Mara è pronta a tornare a tempo pieno con un nuovo folto gruppo di ospiti bomba; ecco tutte le anticipazioni.

Domenica In, gli ospiti della prossima puntata del programma Rai

Stando a quanto traspare dalle anticipazioni, tra gli ospiti in studio per la Venier ci sarà Carlo Verdone, attore e regista dalla carriera straordinaria. Verdone arriverà su Rai 1 per promuovere la sua nuova serie, Vita da Carlo, disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video con dieci episodi di circa trenta minuti ciascuno.

Spazio poi anche per due recenti protagonisti di Tale e Quale Show, programma di spicco del palinsesto Rai condotto da Carlo Conti; Pierpaolo Pretelli, compagno di Giulia Salemi e ospite fisso ormai del programma, si esibirà a sorpresa con un gruppo di ballerini in una coreografia ispirata ad Happy Days.

Dopo di lui “la zia” interagirà con Stefania Orlando, che dopo il Grande Fratello Vip ha rilanciato la sua carriera come cantante lanciando diversi singoli di successo negli scorsi mesi; lei ha partecipato a Tale e Quale Show come concorrente e racconterà proprio della sua esperienza al programma.

Per questa volta quindi non ci sarà spazio per Ballando con le stelle, al contrario invece della scorsa settimana (dove oltre a Milly Carlucci sono stati protagonisti tantissimi concorrenti).

Quanto alle interviste, la Venier chiacchiererà anche con Luciana Littizzetto ed Eleonora Daniele. La prima, anche quest’anno, sarà al fianco di Fabio Fazio per Che tempo che fa, mentre la Daniele parlerà del suo storico programma, Storie Italiane.

Spazio in studio infine per i genitori di Rossano Rubicondi, scomparso prematuramente da poco più di una settimana; non mancheranno, dopo tanta gioia, lacrime e commozione. Tantissimi ospiti quindi anche per questo prossimo appuntamento con Domenica In, che promette come al suo solito un turbinio di emozioni.