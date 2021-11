Il Paradiso delle signore non andrà in onda, i fan della serie quindi – nelle prossime settimane – rimarranno a bocca asciutta.

La prima puntata della sesta stagione de’ Il Paradiso delle signore era andato in onda il 13 settembre 2021. I fan della nota serie, ambientata a Milano, si erano già abituati all’appuntamento pomeridiano con i loro personaggi preferiti. La fiction, diretta da Alessandro Tersigni, ha letteralmente conquistato il pubblico a casa, il quale – nel corso nelle stagioni – non ha saputo resistere alla vicende amorose delle Veneri, insieme agli scandali, complotti e vicende appassionanti.

Eppure, qualcosa cambierà nel mese di dicembre: le festività natalizie si avvicinano e con loro i palinsesti dedicati a questa calda atmosfera. Mediaset e Rai si stanno impegnando per realizzare i piani quotidiani a cui assisteremo accanto all’albero di Natale e – purtroppo per i fan della serie – Il Paradiso delle signore non è compreso nel pacchetto. Ecco quindi, fino a quando andrà in onda.

Il Paradiso delle signore chiude a dicembre

La fiction chiuderà nel mese di dicembre, potremo quindi godere dei nuovi episodi solo fino al 24 del mese; dopodiché niente puntate pomeridiane fino all’ultimo dell’anno. Il Paradiso delle signore non è l’unica serie che subirà lo stop natalizio: sono molti i programmi – sia Rai che Mediaset – che dovranno lasciare spazio alle trasmissioni dedicate a questo momento di festa e – soprattutto – ai classici cinepanettoni.

In ogni caso comunque, potremo assistere ai nuovi episodi le prime tre settimane di dicembre e, dalle anticipazioni rivelate da Davide Maggio, le ultime puntate saranno ricche di colpi di scena e momenti entusiasmanti. Scopriamo quindi insieme cosa ci aspetterà negli ultimi appuntamenti prima di Natale.

Dalle anticipazioni sappiamo che Flora sarà determinata a scoprire la verità riguardo suo padre, ma non sarà l’unica a doversi interfacciare con la realtà: Agnese infatti, scoprirà un aspetto terribile della vita di Giuseppe. E mentre Tina avrà problemi con le sue corde vocali e Salvatore cercherà di conquistare Anna, ci si metterà anche Colombo con le sue complesse vicende a rendere la trama ancora più complicata. Inoltre, in tutto questo, Stefania riuscirà a scoprire la verità sulla madre di Gloria? Per scoprirlo dobbiamo attendere la messa in onda dei prossimi episodi.