Love is in the air: Deniz è pronto veramente a tutto

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per l’appuntamento di oggi della nostra amatissima soap opera turca.

Oggi è l’ultimo appuntamento della settimana per una delle pochissime soap opera che va in onda anche il sabato.

LEGGI ANCHE —> Domenica In: ospiti bomba da Mara Venier

Ma vediamo meglio insieme che cosa succederà a Love is in the air, oggi 6 novembre, e per quale motivo Deniz è disposto a tutto.

Deniz: cosa hai fatto?

Iniziamo con il dire che Aydan è assolutamente arrabbiata con Deniz, e lo ha minacciato di agire con gli avvocati se non annullerà il matrimonio che ha contratto con Eda, perchè è frutto di un inganno

Deniz cerca di scusarsi con tutti, ma nel mentre Eda si è allontanata dal matrimonio insieme al suo amato Serkan.

Finalmente il proprietario della ArtLife ricorda la loro bellissima storia d’amore e forse riusciranno a godersi qualche momento insieme.

LEGGI ANCHE —> Paradiso delle signore shock: Si ferma per molti giorni, cosa succede?

Aydan farà tutto il possibile affinché i due ragazzi possano stare insieme anche se la bella Eda è stata raggirata, perchè per la donna lei ormai è come una figlia.

Eda, dopo aver lottato tantissimo è riuscita ad avere, nuovamente, tra le sue braccia il suo amato Serkan e la notte romantica passa velocemente.

Selin, però che aveva a sua volta ingannato Serkan, non ha assolutamente intenzione di lasciarlo andare, e si reca da Deniz, per cercare di non fargli concedere il divorzio da Eda.

Facendo in questo modo, lei può continuare ad essere la fidanzata di Serkan, come ha sempre sognato.

Al risveglio, Serkan, deve assolutamente convincere Deniz a firmare le carte del divorzio, in modo tale che lui possa convolare a nozze con la sua amata, e ritrovata, Eda.

Chiama anche Selin, e si arrabbia in modo incredibile con lei, perchè lo ha preso in giro per tanti mesi, da quando lui è tornato ed ha perso la memoria.

Cosa succederà quindi nei prossimi appuntamenti per la nostra amata soap opera turca? Al momento non possiamo saperlo ma l’appuntamento è sempre su Canale 5 alle 16,55 circa.