Siamo abituati a vedere Alessandra Celentano con i capelli lisci e composti. In realtà però, al naturale sono completamente diversi.

Alessandra Celentano deve la sua notorietà alla scuola di Amici; Maria De Filippi infatti, da anni ripone la sua fiducia nell’ex ballerina di danza classica, non solo per la sua professionalità nell’educazione degli allievi, ma anche per le discussioni che spingono i telespettatori a guardare il programma. Ormai, Alessandra Celentano viene simpaticamente associata alla figura della preside, soprattutto per il suo carattere forte, severo e – per molti partecipanti – temibile.

Il suo look inoltre, rappresenta esattamente quello che è il suo ruolo e la sua professione all’interno della scuola: siamo infatti abituati a vederla con i capelli perfettamente lisci, a volte sciolti, altre raccolti in un elegante chignon. Tuttavia, per ottenere quell’effetto alla Carla Fracci, Alessandra Celentano deve fare largo utilizzo della piastra. I suoi capelli al naturale sono l’opposto di quello che pensiamo.

LEGGI ANCHE —> Alessandra Celentano: il dramma della malattia invalidante che l’ha colpita

Alessandra Celentano – Look naturale, capelli selvaggi

Che sia in puntata, oppure a lezione con i suoi protetti, Alessandra Celentano ci ha sempre tenuto a sottolineare che la ballerina – oltre alla forma fisica e alla tecnica – deve sempre apparire curata ed elegante. Non esiste che un’etoile di danza classica si presenti con un capello fuori posto: capelli lisci e raccolti, ecco il look consono per una ballerina di danza classica.

LEGGI ANCHE —> Adriano Celentano: Ecco l’annuncio che lascia senza parole

Come ogni professoressa quindi, la Celentano ci tiene a dare il buon esempio alle sue allieve, per questo – anche senza la pressione della puntata – la maestra si presenta sempre con i capelli piastrati e spesso raccolti in una semplice coda. Tuttavia, il suo look naturale appare molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati.

LEGGI ANCHE —> Amici 21: Caos in studio per LDA e la canzone scelta

Altro che Carla Fracci, Alessandra Celentano al naturale ha dei capelli che farebbero invidia a Shakira: ricci, folti, selvaggi e soprattutto scomposti. La nostra amata maestra di Amici risulta bellissima con questo look, tanto che finalmente capita che lo sfoggi anche durante le registrazioni del programma. Insomma, Alessandra Celentano appare totalmente diversa rispetto a ciò che ci aspettavamo.