Con l’inverno che si avvicina sempre più e le temperature che iniziano a raggiungere gradi ad una sola cifra, si inizia a fare uso dei nostri amati termosifoni. Tenere la casa calda anche quando le temperature diventano proibitive è importante per tutelare la nostra salute e vivere in serenità.

Spesso, però, in tanti preferiscono aspettare prima di accendere il sistema di riscaldamento in quanto, com’è risaputo, l’uso dei termosifoni si fa sentire poi sulla bolletta. Tuttavia, in questo articolo ti mostriamo il trucco delle tende che ti permetterà di risparmiare sul riscaldamento.

Ecco cos’è il trucco delle tende, che ti fa risparmiare sul riscaldamento

Cosa c’è di più bello dell’arrivare a fine giornata, stendersi sulla poltrona davanti alla tv, con una tazza di the e i termosifoni accesi che riscaldano la stanza? In tanti si privano di questo piacere per paura delle conseguenze sulla bolletta, ma in questo articolo vi proponiamo il trucco delle tende che ti permetterà di risparmiare sul riscaldamento.

Se usati con criterio, infatti, i termosifoni possono rappresentare il miglior alleato contro il freddo invernale. Basterà adottare solo qualche accortezza e non ci saranno pesanti conseguenze per il nostro portafogli.

Tra le cose più importanti da ricordare per risparmiare sul riscaldamento c’è il fatto di non coprire i termosifoni con tende, panni e altri oggetti che andrebbero a creare una barriera che trattiene il calore, portando un vero e proprio spreco di energia e denaro.

Se non è possibile eliminare le tende, si può pensare di sostituirle con un tessuto più leggero capace di bloccare in minor quantità il calore emanato dai termosifoni. Un’altra soluzione è quella di installare delle tende più corte in modo che coprano solo le finestre e non si poggino sul calorifero.

Ricorda di tenere le finestre chiuse quando i termosifoni sono in uso, in quanto queste aiutano ad isolare l’appartamento e a trattenere il calore. Valuta l’installazione di infissi di qualità o per una soluzione più semplice, puoi pensare di chiudere le tapparelle quando i termosifoni sono in funzione.