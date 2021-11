Ancora polemiche su Alex Belli: l’attore non è veramente sposato con Delia, ad intervenire è sua moglie Katarina

Le polemiche non si sono placate su Alex Belli. L’attore è uno dei partecipanti al programma del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Al centro delle polemiche il suo presunto matrimonio con Delia Duran.

Alex Belli e Delia Duran, infatti, non sarebbero davvero sposati. Questa notizia è trapelata da alcune ore e ha mandato in tilt i fan. Ad intervenire sulla vicenda è stata la prima moglie di Belli, Katarina Raniakova che, in un post, ha fatto affermazioni molto dure.

Alex Belli non è sposato con Delia? Raniakova: è ancora mio marito

Ancora polemiche per Alex Belli. Il suo periodo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip sembra essere tutt’altro che tranquillo e si continua a parlare della sua figura, non sempre con una connotazione positiva che possa avvantaggiare l’attore.

Dopo le polemiche riguardo la relazione con Soleil Sorge, le battute controverse e infelici riguardo la condizioni di disabilità di Manuel Bortuzzo e l’accesa discussione con l’ex campione olimpico di fioretto Aldo Montano, al centro del dibattito ora c’è la relazione amorosa con DeliaDuran.

Secondo alcune segnalazioni, si sarebbe fatta strada la notizia che Alex Belli non è veramente sposato con Delia Duran. Un dubbio che ha visto la luce subito dopo l’intervento di Katarina Raniakova, ovvero la prima moglie di Belli.

“Sono la moglie di Alex, la prima e unica – Ha dichiarato la donna in un post su Instagram – non siamo ancora divorziati, quindi, non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so”. Una dichiarazione tagliente che fa sorgere una domanda legittima tra i fan: “Alex Belli e Delia Duran sono davvero sposati?”.

Continua dunque il momento no di Alex Belli, che dovrà chiarire la sua posizione e far luce sul suo presunto matrimonio con Delia. A questo punto la palla passa ad Alfonso Signorini che dovrà decidere se affrontare l’argomento durante la prossima diretta o lasciare che le cose si risolvano “in famiglia”.