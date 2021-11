Duro scontro Gemma Galgani e Maria Tona a Uomini e Donne: “Ti sei rifatta solo per somigliare a me”, ecco le parole shock

Ancora scontri a Uomini e Donne. Il programma amatissimo dagli italiani è ripartito con la nuova stagione e sta andando spedito, regalando spettacolo e divertimento ai telespettatori. Ma anche chi ha già fatto parte del programma sta facendo la sua parte.

Stiamo parlando di Maria Tona che ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo contro la sua rivale Gemma Galgani. A quanto pare, infatti, c’è stato uno scambio di battute non troppo gentili tra le due. Sono state dette parole shock contro la dama Torinese e ora sarà curioso scoprire come risponderà la Galgani.

Maria Tona contro Galgani: “Ti sei rifatta solo per somigliare a me”

Come in molti sapranno, infatti, l’esordio della nuova stagione di Uomini e Donne è stato scandito dallo scoop riguardo l’intervento di chirurgia plastica al seno a cui si è sottoposta Gemma Galgani in estate. È stato proprio questo punto su cui si è concentrato l’attacco di Maria Tona alla dama Gemma.

In un’intervista rilasciata al settimanale “DiPiù”, Maria Tona lancia un duro attacco alla dama Gemma Galgani e non ha risparmiato nemmeno qualche frecciatina sui ritocchi della bionda torinese: “Sei una grande invidiosa – ha affermato Maria – la mia bellezza ti infastidiva perché gli uomini guardavano solo me”.

Ma la bella Maria rincarato la dose e non si è risparmiata sul ricorso al chirurgo della torinese Gemma. Come detto prima, l’inizio della stagione di Uomini e Donna è stato “inaugurato” con la notizia del nuovo décolleté della Galgani.

Oltre al ritocco che ha riguardato il petto, la Galgani ha anche deciso di rimpolpare le labbra, dopo aver eseguito un lifting l’anno scorso. È proprio su questo che la Tona ha dichiarato le sue frasi al vetriolo: “Ti sei fatta forse solo per assomigliarmi?”, ha dichiarato con un filo di provocazione.

Maria Tona ha concluso con un appello alla stessa Maria De Filippi: “Io sono pronta a tornare, se Maria vuole”, anche se ha dichiarato che quest’anno si augura di: “Trovare uomini un po’ più giovani dell’anno scorso”.