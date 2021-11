Durante la puntata, LDA ha cantato una canzone molto particolare. La Pettinelli non ha apprezzato e in studio si è scatenato il caos.

Nella puntata del week-end, finalmente abbiamo assistito all’esibizione tanto attesa di LDA, il quale ha dovuto cantare L’amore che non c’è, brano del padre Gigi D’Alessio. Il motivo di questa assegnazione è stata giustificata da Rudy Zerbi come l’occasione di dimostrare che Luca sia dotato di una propria identità artistica, diversa da quella del padre. Il pubblico, dopo aver assistito alla performance, è rimasto estasiato da come LDA sia riuscito a rendere suo il pezzo del buon vecchio Gigi. Tuttavia, in studio, non tutti si sono trovati d’accordo con i telespettatori.

LDA – Caos in studio contro Anna Pettinelli

“Questa è un’assegnazione kamikaze“ – sono state le parole della prof. Anna Pettinelli, la quale ha ribadito il confronto inevitabile con Gigi D’Alessio. Secondo la speaker radiofonica infatti, Luca è troppo simile al padre, sia nell’interpretazione che nella tonalità vocale e, di conseguenza, la sua carriera le appare morta sul nascere. L’opinione della Pettinelli ha provocato l’indignazione di Rudy Zerbi, il quale ha voluto sottolineare l’insulsa critica della collega.

A questo punto, in studio si è scatenato letteralmente il caos: i due professori hanno cominciato ad accusarsi reciprocamente, in modo particolarmente forte, tanto che Lorella Cuccarini, in senso di protesta, si è messa le cuffie per far capire di essere esausta dai battibecchi dei colleghi.

Secondo la Cuccarini infatti, è crudele continuare a far sentire LDA “figlio di..“, impedendogli di dimostrare di potersi distaccare dalla carriera del padre, costruendone una con una personale impronta artistica. Il tutto è sembrato, agli occhi del pubblico, la satira di uno sketch comico, che però decisamente non ha fatto ridere Luca D’Alessio.

A questo punto, è stata Maria De Filippi ad intervenire, mettendo un punto sull’assurda discussione. Rudy ha così sentenziato: “Felpa alla grandissima“. LDA è tornato al banco soddisfatto, anche perché – alla fine – Anna Pettinelli rimane l’unica ad avere dubbi sul talento di Luca.