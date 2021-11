Maria Teresa Ruta: sapete dove abita? In un castello, eccolo!

Vediamo insieme in che incantevole abitazione abita l’amatissima Maria Teresa Ruta, che dopo il Gf sta avendo un successo incredibile!

Come sappiamo lei è una giornalista e donna del mondo dello spettacolo davvero molto esuberante.

Stiamo parlando di Maria Teresa Ruta, che abbiamo avuto modo di conoscere bene durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Iniziamo con il dire che Maria Teresa è nata nel 1960 ed è nel cuore del pubblico da moltissimi anni.

Maria Teresa vive in un castello

E’ nata a Torino e nel 1976 vince anche il concorso di Miss Muretto in Liguria, a solamente 17 anni inizia a fare provini per la televisione, dividendosi tra Roma e Torino.

Nel 1978 inizia anche la sua carriera in teatro, alternandola al lavoro come modella, o comparsa.

Nel 1993 presenta il suo primo programma televisivo, Uno per Tutti, e successivamente diventa il volto per tutti del programma Ok il prezzo è giusto.

Ha partecipato poi ad altri programmi di enorme successo, come Uno mattina estate, oppure Giochi senza frontiere.

Come sappiamo ha da poco partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello vip che le ha dato una nuovissima ondata di notorietà incredibile.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo l’amore con Amedeo Goria, dal quale ha avuto due figli, Guenda e Gian Amedeo, adesso è legata ad Roberto Zappulla.

La coppia vive in una casa bellissima, anzi per la precisione si tratta di un vero e proprio castello medioevale che si trova a Luino, in provincia di Varese.

L’appartamento è ovviamente in stile medioevale dal tono abbastanza eccentrico che richiama anche un po’ la personalità della presentatrice.

Nelle stanze si vedono molti colori chiari e sono arricchite in modo importante dai mobili e dall’arredo in generale.

Nella zona pranzo c’è un bellissimo camino e due librerie stracolme di libri, mentre sulle pareti ci sono diversi acquarelli ed una specchiera.

Nella casa ci sono poi tantissimo oggetti che richiamano lo stile medioevale, come un dinosauro giocattolo, una nave blu di pezza ed una serie di matrioske.

Insomma quella di Maria Teresa è una casa da sogno che richiama la sua personalità eccentrica e molto amata.