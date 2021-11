Relazione complicata e difficile da interpretare? Ecco 13 segni che ti avvertono quando il tuo partner vuole rompere

Le relazioni d’amore non sempre sono semplici. A volte, infatti, sono caratterizzate da incomprensioni, difficoltà intrinseche e una oggettiva incompatibilità nella coppia. Tutto questo può portare ad un’inevitabile, lento, logoramento della relazione che può solo far del male ad entrambi.

Per evitare di soffrire inutilmente e allungare l’agonia della rottura, è utile comprendere con netto anticipo quali sono le prime avvisaglie della rottura da parte di lei o di lui. In questo articolo vi forniremo quindi 13 segni che il vostro partner vuole rompere.

Ecco i 13 segnali che ti dicono che il tuo partner vuole rompere con te

Il/la tuo/a partner inizia a comportarsi in modo strano e la vostra relazione non è più quella dei giorni più belli? A volte è solo un momento difficile che, con il tempo, passerà, ma potrebbe essere anche un primo indizio di un inevitabile declino. Ecco 13 segnali che ti dicono che il tuo partner vuole rompere.

1 La gelosia è diventato l’argomento principale delle vostre conversazioni. Il vostro partner sembra non sopportare più nemmeno le persone con cui prima andava d’accordo, come i vostri amici, parenti o colleghi;

2 La maggior parte delle volte il vostro partner è arrabbiato e non si riesce a capire il motivo. Inizia ad essere molto permaloso e a prendersela per qualsiasi cosa. Spesso non è in grado di spiegare i motivi di questo continuo nervosismo;

3 Non c’è quasi più intimità tra di voi e, se c’è, non è più coinvolgente come una volta. Inoltre, lui/lei cerca sempre meno i momenti di passione con voi e a volte si comporta come se fosse costretto a farlo;

4 Di giorno in giorno risulta essere sempre più assente nella vita di coppia. Gli orari lavorativi sembrano aumentare e torna a casa sempre più tardi, inoltre spesso dice di avere appuntamenti ed impegni che lo costringono a non esserci;

5 Con il passare del tempo è sempre meno sentimentale e risulta essere poco empatico. Ormai sei costretto/a a chiedere per un “Ti amo”. Non dovrebbe essere così;

6 Se qualcosa non va, la colpa sembra essere sempre la tua. Un viaggio annullato, un problema alle tubature dell’acqua, una ruota bucata. Ogni problema che sorge nella vita di coppia sembra avere un unico colpevole: tu;

7 Non è più partecipe quando si tratta di fare un’esperienza con il solito gruppo di amici o con la famiglia. Quando lo fa sembra essere costretto e la maggior parte delle volte preferisce evitare;

8 Con le sue parole ti sminuisce sempre, ti prende in giro e sembra non rispettarti. Ha sempre qualcosa da ridire sul tuo peso, sulle tue idee o sul tuo lavoro;

9 Non prende più in considerazione i tuoi sentimenti e le tue preoccupazioni. Pensa che ogni problema che fai presente nella coppia è un’esagerazione o è frutto della tua immaginazione;

10 Ultimamente diventa aggressivo/a con molta facilità o senza alcuna motivazione;

11 Riesce a farti sentire invisibile e, soprattutto, poco importante in qualsiasi situazione: che tu sia triste, felice, malato o in difficoltà, per lui/lei sembri non esistere;

12 È infedele, ti tradisce o non si preoccupa di fare battute maliziose. Non gli importa cosa pensi e sembra quasi cercare altro;

13 Non prende in considerazione le tue potenzialità e sottovaluta la tua intelligenza.