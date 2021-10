Amici anticipazioni: sfide e nuovi ingressi, più una sorpresa incredibile

Vediamo insieme che cosa ci attende per la puntata del 31 ottobre del celebre talent Amici, condotto da Maria De Filippi.

La domenica abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda il talent giunto oltre la sua ventesima edizione.

Stiamo parlando ovviamente di Amici di Maria De Filippi, ma vediamo insieme alcune interessantissime anticipazioni sulla puntata di domenica.

LEGGI ANCHE —> Verissimo: Ospiti bomba per il 31 ottobre

Iniziamo con il dire che la nuova puntata di Amici è già stata registrata e tra gli ospiti ci sarà il ritorno sempre apprezzatissimo di Michele Bravi, ama anche nel che dovrà giudicare una sfida con canzoni d’amore tra due ragazzi della scuola.

Amici anticipazioni 31 ottobre: succede di tutto!

LDA canterò una canzone del padre, ovvero di Gigi D’Alessio, Luca ha scelto di cantare L’amore che non c’è, e come è facile immaginare ci sarà uno scontro con Anna Pettinellli.

L’esibizione non sarà di suo gradimento e per questo motivo contesta la scelta di Rudy, che era già preparato ed immaginava che Anna aveva qualcosa da ridire.

Mostrerà infatti varie immagini di genitori famosi e bravi nel loro campo, con figli che lo sono altrettanto.

Ma per LDA ci sarà anche una bella sorpresa, ovvero il fratello Claudio in collegamento da casa.

LEGGI ANCHE —> Cosa dobbiamo cambiare nella nostra vita per ottenere i risultati desiderati?

Alex, successivamente canterà ben 3 canzoni che sono state assegnate da Lorella Cuccarini per far capire che non ha sempre lo stesso sguardo, o espressione quando si esibisce.

Ma Rudy sembra che anche questa volta, riesca ad anticipare tutte le mosse del ragazzo prima che le faccia.

Lorella, accetta il consiglio ed affida il ragazzo al ballerino Spillo per fargli capire cosa fare e come su di un palcoscenico.

Il ragazzo riuscirà a superare il compito che gli viene dato ed anche Rudy gli farà i complimenti.

Raimondo Todaro, nel mentre mette in forte dubbio Mattia per i voti che ha prese nelle gare di ballo della scuola.

Ma l’insegnante non può mandarlo in sfida, e quindi con una lettera, che verrò letta da Maria, chiederà alle sue colleghe se vogliono farlo.

Peparini e Celentano accettano e per questo motivo si sfiderò con Eleonora, ballerina del suo stesso stile di ballo.

Ci saranno un passo a due e 3 improvvisazioni e alla fine vincerà Mattia, ma sembra che i colpi di scena per la puntata del 31 non siano finiti.

Nella gara di canto sulle cover, il super amato Nek metterà prima in classifica Rea e all’ultimo posto Ale.

Vedremo poi l’ingresso anche di un nuovo cantante nella scuola di Amici, ovvero Sissi, e sembra che tutti gli insegnanti la vogliano con se.

Serena si esibirà ma non sulla coreografia della Celentano, sembra che l’insegnante la critichi per il suo aspetto.

Ovviamente scoppierà il caos in studio, come era facile immaginare e Maria sarà sempre l’arbitro di tutto quello che accade.

Per quanto riguarda la prova Tim, questa settimana è Dario che vince la sfida ed avrà modo di fare una esibizione in più rispetto agli altri allievi.