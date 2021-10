Nella puntata del 31 ottobre ci sarà un ospite davvero speciale. Ecco tutte le anticipazioni di Verissimo, con Silvia Toffanin.

A quanto pare, la scelta di Piersilvio Berlusconi di raddoppiare l’appuntamento con Silvia Toffanin, si sta rivelando un vero successo. Il sabato e la domenica pomeriggio hanno detto addio alle puntate ‘trash’ delle trasmissioni di Barbara D’Urso, per lasciare spazio alle interviste di Silvia Toffanin. I dialoghi e gli interventi ideati dalla compagna del pupillo di Mediaset, riscuotono sempre un grande successo e conquistano l’approvazione del pubblico a casa.

Riguardo l’appuntamento del 31 ottobre, Silvia Toffanin ci ha riservato qualcosa di veramente speciale: ospite della puntata sarà uno storico ed iconico cantante, in passato direttore artistico del Festival di Sanremo e amato – ancora oggi – da più di una generazione. Stiamo parlando dell’incredibile Claudio Baglioni.

LEGGI ANCHE —> Silvia Toffanin: spunta la foto dal passato, ma è lei? Ecco quanto è cambiata

Verissimo – Anticipazioni 31 ottobre

Il grande Claudio Baglioni si esibirà in live davanti a Silvia Toffanin, durante la puntata di Verissimo prevista per il 31 ottobre. L’intervista sarà molto profonda ed interessante, in quanto lo storico artista parlerà senza filtri non solo delle sue canzoni, ma anche degli aspetti più fragili della sua vita privata: gli amori, le delusioni, i momenti difficili e tutti gli eventi che hanno fatto da ispirazione per le sue iconiche canzoni.

LEGGI ANCHE —> Verissimo: ospiti in anteprima da non credere, una bomba!

Claudio Baglioni ormai è un vero e proprio volto del panorama culturale italiano e si è conquistato un posto importante nella storia della musica italiana. Le sue canzoni vengono ascoltate e cantate a squarcia gola da più di una generazione e non esiste persona che non lo conosca nel nostro paese. Una carriera durata una vita, raccontata proprio in occasione della sua intervista con Silvia Toffanin.

LEGGI ANCHE —> Claudio Baglioni: tutto sulla moglie Rossella, incredibile

L’artista si nutre di emozioni e Claudio Baglioni ne ha da vendere. Non vediamo l’ora quindi, di assistere alle sue confessioni più intime durante l’appuntamento del 31 ottobre. Ovviamente, ospiti a Verissimo ci saranno altri incredibili personaggi nel mondo dello spettacolo e della tv, ma per scoprire le loro identità dovremo aspettare la messa in onda di questo week-end.