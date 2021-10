Verissimo, anticipazioni sulle puntate di sabato 23 e domenica 24 ottobre, siete curiosi di scoprire i nomi degli ospiti di Silvia Toffanin? vediamoli insieme.

Quest’anno Verissimo ha raddoppiato le puntate, ora il noto programma condotto da Silvia Toffanin va in onda ben due volte a settimana, sia il sabato che la domenica.

Domani andrà in onda una nuova puntata e nelle ultime ore sono già uscite alcune indiscrezioni sui nomi dei possibili ospiti.

Le due nuove puntate andranno in onda sabato 23 e domenica 24 ottobre, sono stati annunciati dei nomi importanti, anche quest’anno la padrona di casa non delude le aspettative e sicuramente vedremo dei volti molti amati dal pubblico a casa.

Tra i nomi usciti fuori ci sono quelli di Raimondo Todaro, il nuovo insegnante di Amici e Anna Valle, attualmente in onda con Luce dei tuoi occhi.

Ma quali saranno stati i temi affrontati? scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni sulla puntata.

Verissimo: ecco chi sono gli ospiti della puntata delle prossime puntate

Anche quest’anno Silvia Toffanin ci sta deliziando con le sue interviste a Verissimo, nella prossima puntata vedremo Raimondo Toadaro confessarsi con la padrona di casa.

Negli ultimi giorni sono emerse alcune indiscrezioni proprio sul nuovo maestro di Amici, stando a quanto dicono le voci, Raimondo e Francesca Tocca sono tornanti insieme.

Sicuramente la Toffanin toccherà l’argomento. Per scoprire la verità non ci resta che aspettare la puntata di sabato.

Ma non è finita qui, come ospite a Verissimo ci sarà anche Anna Valle, la quale rivelerà in anteprima le anticipazioni e i retroscena sulla fiction Luce dei tuoi occhi.

Non saranno sicuramente gli unici due ospiti, per scoprire chi sarà presente sabato e domenica, non ci resta che aspettare le prossime news.

