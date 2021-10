U&D: Cavaliere confessa problemi di salute, ecco di chi si tratta

Vediamo insieme l’inaspettata confessione fatta direttamente da un’amato cavaliere del programma Uomini e Donne, sulla sua salute.

Come sappiamo il programma pomeridiano che promette di far trovare l’amore, condotto da Maria De Filippi è sempre molto frequentato, e ricco di cavalieri e dame.

Ma di recentissimo uno di loro, ha confessato di avere problemi legati alla sua salute, cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo.

Iniziamo con il dire che lui, nelle ultime settimane è uno dei cavalieri maggiormente al centro dell’attenzione per via di una conoscenza in particolare.

Il cavaliere confessa la problematica di salute

Stiamo parlando infatti di Marcello Messina, che ha avuto modo di iniziare a frequentare la bella Ida Platano.

Di recente ha aperto il suo cuore e si è confessato sulle pagine del giornale Uomini e Donne Megazine, rivelando un dettaglio molto privato.

Marcello, ha infatti dichiarato che ha avuto problemi di salute causati da una malformazione congenita e che ha su di se le cicatrici.

Quando Ida ha deciso di interrompere la frequentazione con Marcello, diciamo che non è stata molto gentile nei suoi confronti.

Gli ha infatti dato dell’imbranato e come lui stesso ha dichiarato non sono state rispettate le sue richieste.

Ida ha continuato dicendo che quasi tutti gli uomini piuttosto che fare una passeggiata con lei avrebbero preferito salire in camera.

Ma Marcello, ha poi prontamente risposto che succede, per creare un’armonia avvolte ci vuole più di un incontro.

Ovviamente la loro frequentazione si è chiusa dopo questi battibecchi, come era facile immaginare.

Al cavaliere manca poter sentire le farfalle nello stomaco e provare quel bel sentimento, ma ha deciso che si impegnerà nel trovarlo.

Spera di trovare presto l’amore con una donna solare e che lo faccia stare bene, senza che gli recrimini qualcosa.

E voi eravate a conoscenza di questa particolare problematica di salute che ha dovuto affrontare in passato il cavaliere Marcello Messina? E cosa ne pensate del battibecco che ha avuto con Ida Platano?