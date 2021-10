Vediamo insieme a quanto ammonta l’incredibile patrimonio della nota rocker italiana, Gianna Nannini. Una cifra impensabile.

Lei è una cantante davvero molto amata ed apprezzata dal pubblico italiano, spesso un po’ diversa dagli altri, ma ugualmente molto bella.

Stiamo parlando di Gianna Nannini, che cavalca le scene della musica nazionale da moltissimi anni, ma sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il dire che è nata il 14 giugno del 1954 a Siena ed ha studiato pianoforte a Lucca, partecipando a solamente 18 anni ad un festival musicale che si teneva a Montecarlo.

Gianna Nannini: Patrimonio incredibile!

L’anno successivo decide di trasferirsi a Milano per potersi esibire in alcuni locali della cittadina lombarda, catturando l’attenzione di Mara Maionchi della casa discografica Numero uno.

Partecipa nel 1974 ad Un disco per l’estate e nel 1976 esce il suo primo disco che si chiama Gianna Nannini, e nel 1979 ottiene un enorme successo con America.

Dopo due anni esce G.N. e con la canzone Vieni Ragazzo partecipa al Festivalbar arrivando seconda.

Da li in poi ci sono moltissimi successi fino ad arrivare al 1989 quando incide insieme a Bennato la canzone per i mondiali di calcio in Italia.

Nel 1994 riceve la laurea presso l’università di Siena in Lettere e Filosofia con il massimo dei voti.

Per quanto riguarda la vita privato si hanno pochissime informazioni in merito, ma sappiamo che nel 2010 a 56 anni nasce la sua prima ed unica figlia, Penelope.

Come lei stessa ha dichiarato è arrivata dopo che per 3 volte non era pronta, ma è ovviamente il suo amore più grande della vita.

Gianna vive a Londra insieme alla sua compagna, Carla, e dove ha deciso di celebrare un unione civile.

Ma arriviamo al suo patrimonio, ovviamente non possiamo sapere con precisione estrema a quanto ammonti, dato che la sua carriera è lunghissima.

Ci sono alcune voci che dichiarano un guadagno all’anno di circa 500/800 mila euro, ma ovviamente come detto non possiamo darle per certo.

E voi eravate a conoscenza di queste informazioni su Gianna e su questo incredibile patrimonio annuo?