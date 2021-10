Il nuovo test con al centro l’albero preannuncia i cambiamenti che avrai nel nuovo anno: lasciati sorprendere e scopri cosa succederà.

Legato in varie mitologie alla vita e alla conoscenza, l’albero è un elemento fondamentale per il nostro ecosistema; alcuni esemplari, sulla nostra Terra, hanno addirittura centinaia di anni ed hanno assistito a numerosissimi eventi, alcuni anche tragici ma comunque tutti rilevanti.

Il nuovo test ha come protagonisti proprio gli alberi: l’immagine propone quattro tipologie e, scegliendone una, potresti scoprire cosa ha in serbo per te l’anno venturo, il 2022. Lasciati sorprendere!

Nuovo test, scegli un albero e scopri cosa ha in serbo per te il prossimo anno

Quello che c’è da fare è come sempre molto semplice: basta scegliere uno degli alberi presenti nell’immagine e continuare a leggere. Pronto a farti suggestionare in vista del nuovo anno? Ricordiamo che le varie risposte sono solamente delle suggestioni, e non sono di nessun tipo a carattere scientifico.

Larice

Il primo albero è un larice, appartenente alla famiglia delle Pinaceae e unico tra le conifere a non avere le foglie sempreverdi. Se hai scelto quest’albero, probabilmente hai una certa tendenza alla malinconia e delle volte tendi a rimpiangere il passato.

Questo non fa di te necessariamente una persona pessimista, ma anche quando guardi la vita con ottimismo non perdi la tua vena nostalgica; di frequente desideri rivivere dei vecchi momenti, perdendotene magari qualcuno nel presente. Una grande sfida per il prossimo anno potrebbe essere proprio quella di vivere più il momento e pensare al futuro con grande entusiasmo.

Il larice è simbolo d’indipendenza; sei determinato e niente può frapporsi fra te e le cose che vuoi fare. Nel 2022, usando bene le tue capacità, potresti far lievitare il tuo patrimonio, anche senza particolari sforzi. Ciò che ti serve è essere fermo nelle tue convinzioni per evitare periodi di flessione.

Acero

Il secondo albero proposto è un acero, della famiglia delle Sapindaceae e che molto spesso fornisce legno per la costruzione di strumenti musicali. Se la tua scelta è stata quest’albero, quasi sicuramente sei una persona molto entusiasta; vivi la vita come una costante sfida, con un’energia fuori dal comune.

Anche se ogni nuova avventura ti dà tanta forza e adrenalina, spesso ti lasci trasportare troppo dall’euforia e finisci per prendere decisioni affrettate. Una grande sfida potrebbe essere quella di imparare a riflettere di più su determinate circostanze, frenando l’impulsività.

Sei molto sensibili e ciò ti porta a dedicare tanto tempo agli altri, cosa che potrebbe aiutarti molto nel pensare e nel fare le giuste scelte su tutto ciò che ti circonda. Il prossimo anno per te si prospetta luminoso, ricco di tantissime nuove sfide da vincere.

Mirto

Il terzo albero è un mirto, pianta aromatica appartenente alla famiglia Myrtaceae da cui si ricava anche un gustoso liquore. Se hai scelto quest’albero però, purtroppo soffri spesso di ansia; pensi continuamente e quasi sempre l’ansia ti colpisce.

Forse anche per questo, tendi a prenderti cura delle cose e delle persone che ti circondano, risultando sempre molto preoccupato; la sfida del nuovo anno potrebbe sicuramente essere quella di “lasciare andare” più spesso, di non caricarti di troppi problemi che generano angoscia e imparare, ogni tanto, a delegare la responsabilità.

Sei comunque molto sicuro e tendi a pianificare e non lasciare nulla al caso; i grandi sforzi che fai costantemente porteranno i frutti che hai sempre desiderato.

Tiglio

Il quarto e ultimo albero è un tiglio, pianta arborea o arbustiva della famiglia delle Tigliacee. Se hai scelto quest’albero, sei una persona che tende ad essere molto empatica.

Ti metti continuamente nei panni dell’altro, anche se a questo lato positivo accompagni una personalità un po’ lunatica. Ti adatti molto facilmente ai nuovi ambienti, alle nuove situazioni, alle nuove persone che incontri e alle loro esigenze, ma questo spesso ti porta a smarrire la tua propria personalità e a seguire la corrente.

La sfida del prossimo anno potrebbe essere quella di tentare a rimanere più saldo e a seguire la tua propria “bussola”, senza però per questo trascurare chi ti ama. Ti piace stare a contatto con le persone, e per la tua grande empatia sei un tipo molto socievole; cerca però di non adattarti troppo all’ambiente e lavorare più su una tua propria personalità.