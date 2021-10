Sanremo 2022 si avvicina sempre di più e sembra che Amadeus abbia scelto delle co-conduttrici molto particolari!

Mara Venier e Maria De Filippi sono tra le conduttrici più importanti del panorama televisivo italiano. Grazie alla loro professionalità, genuinità e schiettezza, sono riuscire a conquistare il cuore del pubblico a casa e sono molti i telespettatori che si dicono affezionati a queste incantevoli donne. I loro programmi sono tra i più visti a livello nazionale ed ottengono spesso il record assoluto per quanto riguarda lo share.

Sono iconiche ormai le trasmissioni Mediaset di Domenica In, C’è Posta per te, Uomini e Donne, tutti programmi che vedono da anni al timone le due regine della tv. Proprio per la loro importanza nel mondo dello spettacolo, sembra che Amadeus – anche quest’anno direttore artistico del Festival di Sanremo – ci terrebbe a godere della loro presenza sul palco dell’Ariston.

Mara Venier e Maria De Filippi a Sanremo 2022?

Il debutto di Sanremo 2022 è previsto per la prima settimana di febbraio, eppure Amadeus è già in fermento, sia per la selezione degli artisti, che per la scelta delle co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. E mentre il conduttore pensa alle sue vallette, sembra che Maria De Filippi e Mara Venier stiano puntando alla conduzione di Sanremo 2023.

L’indiscrezione arriva da Vero Tv: le due regine di Mediaset sembrano intenzionate a portare avanti un Festival tutto al femminile. Sarebbe la prima volta infatti che, sul palco dell’Ariston, il timone venga lasciato a due donne insieme. Eppure, quale momento migliore di questo per attualizzare lo storico Festival?

Oltre a Mara e Maria, sembra che ad affiancare le due conduttrici ci sarà anche l’iconica attrice romana Sabrina Ferilli. Ebbene, se questa idea si dovesse realizzare, nel 2023 potremo godere di un Festival di Sanremo tutto al femminile, capeggiato da tre donne incredibili che, non solo sono dotate di forza, carisma, spigliatezza ed intelligenza, ma – con le loro capacità – sono riuscite letteralmente a fare la storia della tv italiana.