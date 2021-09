Mara Venier e Renzo Arbore, dopo anni la verità sull’addio: il retroscena choc

La verità sull’addio di Mara Venier e Renzo Arbore. Spunta un retroscena choc di cui non tutti erano a conoscenza

Quella tra Mara Venier e Renzo Arbore è stata una storia d’amore al centro delle cronache durante gli anni ‘90. I due, alla fine, si sono lasciati e la loro relazione è finita nel peggiore dei modi. Oggi Renzo Arbore è tornato a parlare della vicenda e ha svelato un retroscena choc.

Ospite del programma “Storie Italiane”, Renzo Arbore è infatti tornato a parlare della vecchia relazione con Mara Venier. Incalzato dall’intervistatore, Arbore ha spiegato com’è andata, rivelando un curioso retroscena. Ecco cosa è successo.

Mara Venier e Renzo Arbore, ecco la verità sull’addio

Oltre all’amore, tra Mara Venier e Renzo Arbore c’è stato un grande affiatamento artistico e professionale. La coppia ha collaborato spesso durante varie trasmissioni televisive per la Rai e il loro rapporto è iniziato con una bellissima amicizia, che dura ancora oggi.

LEGGI ANCHE –> BELEN MAMMA DOLCISSIMA, LA FOTO CON LA PICCOLA LUNA MARÌ EMOZIONA I FAN

Dopo anni passati insieme, nel 1997 i due decidono di lasciarsi definitivamente. Evidentemente qualcosa si era rotto e i due non provavano più gli stessi sentimenti che hanno fatto nascere la relazione. Così Mara e Renzo hanno deciso di prendere strade diverse.

Intervistato durante il programma “Storie Italiane”, ha parlato della vecchia relazione amorosa con Mara Venier, fornendo interessanti dettagli sulla storia d’amore con Mara Venier. Alle domande di Eleonora Daniele, Arbore ha raccontato quello che è stata l’avventura con la “zia d’Italia”.

Arbore ha parlato di una compagna straordinaria con la quale ha un bellissimo rapporto. L’artista ha parlato di quanto sia contento del successo che ha raggiunto Mara Venier e del fatto che la sua solarità il suo costante sorriso hanno reso Mara Venier una delle presentatrici più amate in Italia.

Inoltre, Renzo Arbore ha svelato un retroscena molto interessante. L’artista ha infatti parlato di una grande gelosia di Mara Venier, che spesso gli diceva di essere molto gelosa delle ballerine e che, una volta, dopo essersi già lasciati, le ha chiesto se lui l’aveva tradita con una di loro.

LEGGI ANCHE –> ILARY BLASI IN DOLCE ATTESA, L’ANNUNCIO IN TV: “C’È POSTO PER UN’ALTRA PERSONA?”| IL VIDEO AMARCORD

La risposta di Arbore fu un “No!”, aggiungendo: “con le ballerine del Cacao Meravigliao no”. A questo punto Mara ha chiesto con chi l’avesse tradito. Nonostante le domande curiose di Mara siano arrivate 20 anni dopo la storia tra i due, Renzo Arbore non ha risposto. Coscienza pulita o fuoco di paglia?