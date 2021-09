Francesco Totti, conoscete l’ex-fiamma del simbolo della storia della Roma? Ecco chi c’era nel suo cuore prima dell’arrivo di Ilary Blasi.

Francesco Totti è un monumento del Calcio italiano, riconosciuto da tutti come uno dei migliori talenti della storia calcistica del nostro paese, nonché uomo simbolo indiscusso della Roma; con la squadra del suo cuore, con cui ha giocato dall’esordio fino al ritiro, Totti ha inanellato record su record riuscendo a portare nella capitale anche uno Scudetto.

La sua carriera è stata accompagnata da una grande stabilità familiare, prima datagli dal padre e dalla madre, poi dalla moglie Ilary Blasi; i due si sono sposati dal 2005 e, anche oggi, sono più innamorati che mai.

Ma sapete chi c’era nel cuore di Francesco prima dell’arrivo della bionda conduttrice, al tempo una nota showgirl? Ecco chi è la donna, anche lei nota al mondo dello spettacolo.

Francesco Totti, l’amore prima di Ilary Blasi: chi c’era nel cuore dell’ex-calciatore prima della conduttrice

Nonostante sia sempre stato taciturno e riservato Totti, essendo una stella assoluta a Roma, è finito spesso al centro di voci di gossip; in molti ricorderanno il presunto flirt con Flavia Vento (quando già era impegnato con Ilary), sempre smentito dall’ex-calciatore e mai confermato, ma chiacchierato su varie testate.

Sul finire degli anni ’90 però, molto prima di incontrare Ilary, Totti ha avuto una relazione con l’allora nota ballerina Rai Maria Mazza. Classe ’75, Maria è una showgirl, attrice ed ex-modella, che negli anni della relazione con Francesco era impegnata come ballerina in programmi come Scirocco e Domenica In.

Come molte altre sue colleghe, la Mazza ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia (classificandosi terza nel ’96); a inizio degli anni ‘2000 ha inoltre esordito sul grande schermo come attrice in pellicole come Stregati dalla luna, Un amore perfetto e poi Ti lascio perché ti amo troppo.

Quanti hai programmi televisivi, ha lavorato come co-conduttrice a I Raccomandati e a Domenica In, nonché Piazza Grande; oggi è nota per essere “la dottoressa” di Avanti un altro!, prima dal 2012 al 2015, poi dal 2018 fino al giorno d’oggi.

La storia con Totti è ormai lontana e Maria è felicemente impegnata dal 2013 con Amedeo Quagliata, con cui nel 2014 ha avuto anche una figlia.