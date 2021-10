Giorgia Palmas scambia l’armadio con lei: ecco il divertente siparietto che ha visto coinvolta la showgirl e conduttrice sarda.

In questi ultimi anni è finita un po’ nell’ombra, ma in tantissimi ricordano la Palmas, che ha spopolato a inizio degli anni ‘2000. Dopo aver partecipato giovanissima a diversi concorsi di bellezza infatti (tra cui Miss Mondo 2000, dove si piazza seconda), Giorgia fa il suo esordio in tv con Adriano Celentano, per il programma Rai 1 125 milioni di caz..te.

Successivamente, passa a Mediaset e diventa “microfonina” di Buona Domenica, allora condotto da Maurizio Costanzo; è proprio su Canale 5 che la Palmas spopola, diventando nel 2002 (succedendo ad Elisabetta Canalis) velina mora di Striscia la Notizia, al fianco di Elena Barolo.

La showgirl, anche attrice e ora conduttrice (recentemente impegnata con Milan TV su DAZN), è stata ora protagonista di un simpatico siparietto che l’ha vista scambiare l’armadio proprio con lei: ecco di chi si tratta.

Giorgia Palmas scambia il suo armadio proprio con lei: il simpatico siparietto

Oltre a coltivare la sua carriera da showgirl, attrice e conduttrice, che le ha permesso di partecipare a programmi come I Raccomandati, CD: Live e Paperissima Sprint, nonché a fiction come Carabinieri e Camera Café, la Palmas ha avuto diverse intense storie d’amore.

Prima di Vittorio Brumotti (conosciuto proprio a Paperissima Sprint, e con cui si sarebbe lasciata per l’incompatibilità dei caratteri) e soprattutto di Filippo Magnini, suo attuale compagno, la Palmas è stata impegnata con un altro sportivo: Davide Bombardini, ex-centrocampista di Calcio. Con lui, nel 2008, ha avuto una figlia, Sofia, oggi 13enne.

In una recente intervista a TuStyle, la conduttrice ha svelato come condivida l’armadio proprio con la figlia, che a sua detta le assomiglia sia fisicamente che caratterialmente.

“L’armadio è in modalità sharing. Tutto tranne le scarpe perché Sofia indossa il 40 e io il 38” spiega la Palmas, che si trova quindi a condividere i vestiti con la figlia adolescente.

Su Sofia, la Palmas spende parole d’oro: “E’ una ragazzina molto timida, ma allo stesso tempo sa quello che vuole, è simpatica e diverte. Mi assomiglia molto anche fisicamente“ spiega Giorgia, che nel 2020 ha avuto una seconda figlia con Magnini.

E’ ancora presto per sapere se la giovanissima Sofia condividerà anche la carriera con la mamma, ma al momento hanno lo stesso stile, la stessa simpatia e gli stessi lineamenti.