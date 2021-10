Ecco mostrata una foto che ritrae Lulù Selassié prima dei ritocchini estetici. La principessa del Grande Fratello Vip è irriconoscibile.

La nota principessina deve la sua popolarità alla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua presenza nella casa ha creato non poche polemiche sul web, i followers di Instagram infatti si sono divisi tra chi proprio non la sopporta e chi invece la vorrebbe in finale. Complice di questa confusione sarebbe la sua pseudo relazione con l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo.

Inizialmente infatti, Manuel sembrava preso dalla nobile etiope, tuttavia il suo comportamento possessivo e geloso ha allontanato progressivamente il coinquilino, fino alla rottura definitiva. Come spesso accade in questi casi quindi, i fan della trasmissione hanno sviluppato due tesi opposte: chi reputa che Lulù sia eccessivamente ossessiva come ragazza e chi, invece, considera Manuel un vigliacco che non ha avuto il coraggio di dire alla Selassié come stavano le cose.

Fatto sta, che Lulù Selassié non è assolutamente una persona vuota, anzi è forse l’unica che ha portato contenuti importanti e profondi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Scopriamo quindi com’era la principessa etiope prima dei presunti ritocchi estetici.

Lulù Selassié – Ecco com’era prima dei ritocchini

Per chi sta guardando il Grande Fratello Vip, risulta evidente che Lulù Selassié abbia fatto dei ritocchi estetici. Tuttavia, non sono così tanti come sembra: la principessina ha solo esagerato con le punturine alle labbra. Dalle foto vecchie, la gieffina appare semplicemente con qualche chilo in più e con tanto, tanto trucco in meno.

Quando infatti, Lulù passeggia per la casa struccata, risulta evidente che il suo viso non sia distrutto dalla chirurgia estetica, la quale ha colpito solo le labbra della nobile etiope.

Insomma, nonostante le sue insicurezze, Lulù Selassié rimane una ragazza con il suo fascino, sicuramente non associabile ai canoni estetici della nostra contemporaneità. Ma, dopo tutto, siamo onesti, chi può dire di corrispondere perfettamente agli impossibili modelli fisici a cui siamo abituati oggi?