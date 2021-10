Il sole torna a splendere per Alessandra Amoroso, dopo un buio periodo la bella cantante salentina ritrova se stessa e svela il suo segreto senza nessun timore di giudizio.

A breve il nuovo album di Alessandra Amoroso intitolato “Tutto accade” ,confessa lei stessa essere il più personale che abbia fatto in tutta la sua carriera. Non a caso scritto in uno dei momenti più duri della sua vita. La cantante, nata a Galatina il 12 agosto 1986 (età 35 anni), autrice di famose canzoni che ci accompagnano negli ultimi anni si racconta. Andiamo insieme a vederci più chiaro.

Pare non sia stato per niente facile l’ ultimo periodo per la nostra Alessandra ,con la scomparsa della sua amata nonna strappata via lentamente dal Alzheimer , e nello stesso periodo la separazione dal fidanzato Stefano Settepani. Se pur scritto prima della rottura, una delle due canzoni racconta come un amore finito possa indebolire la voglia di ricominciare una nuova storia d’amore, ma è lei stessa a confermare che questo non sarà proprio il caso suo!

Se per curare le ferite del cuore ci serve tempo, Alessandra si è rivolta pure ad uno specialista che afferma lei stessa l’ abbia aiutata parecchio ad uscire da questo brutto periodo. Infatti e lei la prima a dire che non è affatto “una cosa da matti” rivolgersi ad uno del mestiere che possa aiutarti in certi momenti. Ora Alessandra è riuscita a ritrovare se stessa ed è felice.

Ma arrivano anche splendide notizie per l’ amoroso che a luglio 2022 si esibirà nello Stadio di San Siro ,ha decido di mettere da parte le paure e ammette di meritarsi un esperienza come questa.