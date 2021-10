Giulia Salemi, svelato il “vizietto” esagerato dell’influencer; nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei, incredibile.

Classe ’93, Giulia Salemi è ormai un volto più che noto del nostro mondo dello spettacolo, tanto che la donna sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera.

Ex-modella, showgirl e anche conduttrice televisiva, nonché seguitissima Influencer, la Salemi è arrivata alla ribalta grazie al Grande Fratello VIP, del quale ha partecipato a ben due edizioni (una nel 2018, arrivando in finale e l’altra lo scorso anno).

Proprio al reality, la Salemi ha conosciuto il suo attuale compagno, Pierpaolo Petrelli, con la coppia che ha resistito alla presenza della Gregoraci; Giulia ha avuto modo anche di avere un programma tutto suo in streaming, Salotto Salemi, molto apprezzato dal pubblico. Ora però, sulla showgirl emerge un dettaglio che nessuno si aspettava: ecco quale è il suo “vizietto”, davvero esagerato.

Giulia Salemi, il “vizietto” è davvero esagerato: da non credere

Sul suo profilo Instagram, la 28enne italoiraniana (figlia di Fariba Tehrani, ex-naufraga de L’Isola dei Famosi) pubblica spesso degli scatti mozzafiato che mostrano non solo la sua incredibile bellezza, ma anche il suo corpo da impazzire.

Oltre a mostrare la sua sensualità però, aggiorna spesso i suoi follower, anche con tanta ironia, sulle sue attività quotidiane; proprio il social ci ha permesso di scoprire il “vizietto” di Giulia, che forse nessuno si sarebbe mai aspettato.

Leggi anche –> Bianca Guaccero: la confessione dopo la malattia, ha vuoti di memoria

La Salemi a quanto pare è una buona forchetta, con uno dei suoi piatti preferiti che risulta essere una pietanza a base di gamberi; questa estate, ha potuto goderne in un ristorante della Sardegna, durante i giorni di vacanza spesi con la sua dolce metà.

Leggi anche –> Benedetta Rossi è dimagrita? Ecco cosa ha dichiarato la nota food blogger

Grazie all’esercizio fisico e ai doni di Madre Natura però, la Salemi riesce sempre a mantenersi in forma e a scansare le continue voci che la vedrebbero in crisi con Pierpaolo. Il matrimonio, almeno per il momento, non fa parte dei piani del prossimo futuro per la coppia, che preferisce concentrarsi sul lavoro; i due sembrano però più uniti che mai e tutto fa pensare che, prossimamente, arriverà anche il fatidico “sì”.