In una recente intervista, Bianca Guaccero ha confessato i momenti più difficili della malattia che l’ha colpita.

La talentuosa Bianca Guaccero è conosciuta prevalentemente per la sua conduzione di Detto Fatto, il programma in onda su Rai2 che, dalla sua sospensione, ha decisamente riconquistato lo share che aveva perso. Per chi non si ricorda infatti, qualche anno fa, la trasmissione della rete pubblica era stata bloccata per un servizio considerato misogino e maschilista: l’intervento vide protagonista una ragazza che mostrava come fare la spesa in modo sensuale, per attirare l’attenzione degli uomini. Data l’epoca che stiamo vivendo, quello sketch venne considerato contro la politically correct contemporanea.

Lasciatosi alle spalle questo incidente di percorso, la trasmissione ha riconquistato piano piano la fiducia del pubblico a casa, arrivando oggi ad ottenere il 5% dello share nazionale. Un ottimo successo quindi per Bianca Guaccero, la quale – oltre ad essere conduttrice – nelle ultime settimane è anche stata protagonista della serie tv con Marco Bocci – Fino all’ultimo battito.

Tuttavia, lo stop della sua trasmissione, non è l’unico momento difficile che la conduttrice ha dovuto vivere. Mesi fa, aveva contratto il temibile COVID-19, e ne manifesta i sintomi ancora oggi.

Bianca Guaccero – Ancora oggi risente del virus

Qualche mese fa, anche Bianca Guaccero era caduta vittima del temibile virus che sta contagiando il mondo da due anni. La conduttrice ha rivelato si sentire ancora oggi i sintomi e gli effetti portati dal COVID-19: non solo sembra che abbia ripreso solo il 50% dell’olfatto e del gusto, ma pare che stia soffrendo da qualche tempo di vuoti di memoria.

Questo postumo della malattia è decisamente gravoso per la professione della Guaccero, la quale – alla conduzione di Detto Fatto – necessità inevitabilmente della memoria per ricordarsi il copione e il piano della puntata. Niente paura però, i medici le hanno assicurato che tutto tornerà nella norma, bisogna solo avere pazienza.

Ecco le parole della conduttrice a riguardo i vuoti di memoria: “Mi succede all’improvviso, è come se il mio cervello si spegnesse per un momento, non mi ricordo più che cosa sto facendo, a cosa sto pensando” – ha raccontato la Guaccero – “vado nel panico, per fortuna dura poco”. Insomma, questa malattia si è rivelata, con il tempo, molto più dura di quanto si potesse immaginare e sono molte le persone che, come la conduttrice, risentono ancora degli effetti del COVID-19 nonostante la negatività al tampone.