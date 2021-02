Bianca Guaccero incanta tutti con un abito seducente dalla sua “room”: lo spacco inguinale lascia molto libera la fantasia

Bianca Guaccero continua il suo grande successo con Detto Fatto. Il programma in onda dal lunedì al sabato, dopo al breve sospensione il tutorial sulla spesa è tornato in onda per la gioia dei propria telespettatori. La conduttrice, infatti, è molto amata sia in tv che sui social. Con un account Instagram di quasi 800 mila fan, la cantante e ballerina sa sempre come stuzzicare i propri seguaci e questa volta lo ha fatto con un outfit davvero mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero lo spacco vertiginoso manda in tilt i fan

La conduttrice di “Detto Fatto” non rinuncia a mostrare la sua sensualità, senza mai esagerare. Prima di andare in onda ama condividere sui social gli outifit scelti per la trasmissione e spesso chiede anche consigli. Poche ore fa, direttamente dal suo camerino ha postato uno scatto molto seducente, indossando un abito lungo con uno spacco molto vertiginoso.

Come si vede dall’immagine pubblicata su Instagram, la presentatrice ha scelto un vestito nero a giro manica con degli strass argento. La vera particolarità dell’abito è lo spacco che arriva quasi all’inguine. Un’esplosione di bellezza e sensualità che ha incendiato gli animi dei suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

I look della conduttrice: sbarazzini e seducenti

Bianca Guaccero sa sempre come stupire. La conduttrice di Detto Fatto in ogni puntata si mostra sempre con dei look particolari e colorati, senza però dimenticare quel tocco di sensualità. La ballerina ama i colori, le fantasie floreali e le particolarità. Come si vede dallo scatto sopra postato basta vedere il suo camerino pieno di vestiti molto diversi l’uno dall’altro.

Proprio qualche giorno fa si è presentata in puntata con vestitino molto carino che ha conquistato tutti, ovvero un abitino nero con delle palme verdi. Bianca sa essere molto elegante anche indossando un semplice tailleur e anche in questo caso lo ha sfoggiato proprio come una diva.