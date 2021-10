La nota food blogger – Benedetta Rossi – è apparsa in forma smagliante ed ha ricevuto moltissimi complimenti dai suoi followers.

Benedetta Rossi è la food blogger marchigiana che ha letteralmente conquistato il popolo del web. Tuttavia, nonostante siano moltissime le persone che le esprimono completa ammirazione, ne esistono altrettante che la criticano aspramente. Dal giorno del suo debutto infatti, le accuse più diffuse che le sono state mosse sono quelle relative alle sue origini contadine e al suo aspetto fisico.

La chef infatti, ha più volte manifestato di non aver alcuna intenzione di cadere negli impossibili canoni estetici che, al giorno d’oggi, continuano a propinarci sul web. La sua filosofia di comunicazione si è sempre incentrata sulla spontaneità e sulla genuinità, poco le importava quindi come di apparisse esteticamente.

Tuttavia, recentemente, molti dei followers di Benedetta hanno notato un certo dimagrimento nella loro chef preferita. La food blogger si è mostrata su Instagram in forma smagliante!

Benedetta Rossi ha perso peso?

Mentre i suoi followers cercavano di capire come avesse fatto Benedetta Rossi a dimagrire così velocemente, la nota chef marchigiana si faceva due grosse risate insieme al marito. La cuoca infatti, ha rivelato di non essere realmente dimagrita. L’impressione avuta dal suo pubblico era scaturita dal tipo di abbigliamento indossato, che la faceva apparire più longilinea. Ma, dopo tutto, non è meglio così?

Benedetta Rossi è una bellissima e talentuosa donna ed è perfetta così com’è, senza il bisogno di diete restrittive o di qualche chilo in meno. Non è quello il suo obiettivo sul web: l’unica cosa che rende felice Benedetta Rossi è condividere le sue sfiziosissime ricette.

“Sono onesta, portavo un body e le calze, quelle super contenitive” – ha confessato simpaticamente Benedetta Rossi. Eppure, è così necessario concentrarsi sull’aspetto fisico della food blogger? Forse, il problema di fondo si cela dentro la persona che, invece di farsi venire l’acquolina in bocca con la sua ricetta della parmigiana, pensava al fatto che Benedetta apparisse con qualche chilo in meno.