Manuel Bortuzzo sembra aver ritrovato l’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma conoscete la sua ex? Ecco chi è la giovane.

Dopo il terribile incidente che ha sconvolto e commosso l’Italia, Manuel Bortuzzo si sta godendo nel migliore dei modi l’esperienza al Grande Fratello Vip; l’ex-nuotatore, dotato di una grande forza vitale, sta portando nella casa di Cinecittà tantissima allegria e voglia di vivere.

Il giovane sembra aver ritrovato inoltre l’amore nella casa più spiata d’Italia, mentre ha subito stretto amicizia con sue due coinquilini, Aldo Montano e Alex Belli; ma avete mai visto l’ex-fidanzata di Manuel? Ecco chi è la giovane.

Manuel Bortuzzo, conoscete la ex del protagonista del GF Vip? Ecco chi è

Manuel e la sua ex-fidanzata hanno condiviso la terribile esperienza che ha costretto il giovane alla sedia a rotelle; i due sono stati coinvolti in una terribile sparatoria , subendo un grandissimo trauma.

In parte, l’opinione pubblica ha conosciuto la loro storia proprio a causa del grave incidente di Manuel, ma i motivi della loro rottura restano ancora sconosciuti; i due ormai si sono separati da diversi mesi, tanto che appunto Manuel è entrato nella casa del GF da single.

Proprio come Bortuzzo, anche Martina Rossi, la sua ex-fidanzata, ha una grande passione per il nuoto; a seguito della sparatoria però, sembra che per il trauma abbia deciso di abbandonare definitivamente lo sport, non riuscendo più ad entrare in vasca.

Un grave shock che forse ha influito anche sulla loro relazione: probabilmente, ormai ricordavano uno all’altra il grande dolore subito ed hanno così deciso di prendere strade diverse. Tra l’altro, come rivelato da Bortuzzo, i due si conoscevano da pochissimo tempo e l’incidente ha influenzato praticamente tutta la loro relazione.

Dopo la fine della storia con Martina, pare che Manuel si sia frequentato per un po’ di tempo con la figlia della compagna del suo dentista, ma il flirt è durato ben poco. Ora il nuotatore, all’interno della casa, è vicinissimo a Lulù Selassiè, una delle tre principesse d’Etiopia che pare sia riuscita a conquistare il suo cuore.

I due sono stati colti a scambiarsi tenere effusioni sotto le lenzuola, dopo che già da diverso tempo si scambiavano gesti e parole dolci; proprio in queste ultime ore, Lulù sembra essersi infuriata per un massaggio di troppo proprio fra Manuel e l’ex-tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. Sicuramente, la prossima puntata del reality show farà luce sull’accaduto.