Love is in the air: Eda alla conquista di Serkan, ci riesce?

Vediamo insieme che cosa succederà nel tanto atteso appuntamento quotidiano della nostra soap opera preferita, ovvero Love is in the air.

Tutti i giorni da questa estate possiamo assistere alla interessantissima soap opera che viene sempre dalla Turchia, e che ha fatto un incredibile successo di pubblico.

Ma dopo l’incidente aereo di Serkan, vediamo meglio cosa succede e come Eda vuole riconquistare il suo amore, che a causa della perdita di memoria, non si ricorda di lei.

L’uomo infatti è convinto di essere fidanzato ancora con Selin, e lei ovviamente non fa nulla per fargli credere il contrario.

Eda parte alla riconquista di Serkan

Ovviamente allo studio della ArtLife restano tutti senza parole vedendo Serkan ancora vivo, dato che dopo l’incidente per vari mesi di lui si sono perse completamente le tracce e tutti lo credevano morto.

Sono tutti però, molto dispiaciuti per il fatto che abbia perso la memoria e non ricorda della bellissima relazione che aveva con Eda, che stava per sposare.

L’uomo infatti stava andando in Italia per un viaggio di lavoro, ma sarebbe tornato in tempo per il grande giorno.

Eda, come possiamo immaginare ha il cuore in mille pezzi, anche se è felicissima che le sue preghiere siano state ascoltate e Serkan è ancora vivo.

La donna, infatti prende la coraggiosa decisione di non arrendersi assolutamente e vuole trovare un modo per far ricordare i bellissimi momenti che hanno vissuto insieme a Serkan.

Ma l’uomo si mostra davvero molto freddo nei suoi confronti ed ogni scusa è buona per allontanare la povera Eda.

Siamo sicuri che con la forza di volontà la bellissima Eda riuscirà piano piano a far riaffiorare la memoria di Serkan, trovando il modo di saltare l’ostacolo di Salin che sicuramente non aiuterà in alcun modo e non dirà mai la verità.

Secondo voi ci riuscirà Eda e cosa deciderà di fare il bel Serkan? Non ci resta che attendere e vedere le prossime puntate.