Una Vita: Laura si vendica di Genoveva, ecco cosa fa

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi nell’appuntamento della soap opera Una vita, in onda su Canale 5.

Tutti i giorni abbiamo modo di vedere un nuovo e super interessante appuntamento con la soap opera Spagnola, Un Vita.

Ma in quella di oggi ci sarà un avvenimento in particolare che ci lascerà senza parole, perchè nessuno lo poteva immaginare.

Nelle prossime puntate infatti assisteremo alla tanto attesa vendetta da parte di Laura nei confronti di Genoveva.

La donna, che nasconde anche lei un segreto viene ricattata da Javier Velasco e dalla stessa Dark Lady.

Laura si vendica finalmente

Laura ha infatti paura che i due possano fare del male alla sorella Lorenza, e per questo motivo ha deciso di agire contro Felipe come le hanno chiesto di fare.

Mendez, nel mentre però è riuscito a scoprire che tra Laura e Velasco c’è un legame che arriva dal loro passato.

Per questo motivo riesce a portare la donna dalla sua parte, ma ha talmente tanta paura che resta fedele a Velasco, il quale le ordina di uccidere Felipe.

In un primo momento lo avvelena, e l’uomo finisce in coma, e al suo risveglio non ricorda più nulla.

Non sa quindi chi sia Genoveva ed ancora è arrabbiato con Ramon, ma Velasco ordina a Laura di portare a termine quello che gli aveva chiesto, ovvero di uccidere l’avvocato.

Nelle prossime puntate peroò, Genoveva scopre il piano diabolico di Velasco e promette a Laura la sua protezione, per lei e per la sorella.

Velasco continua a minacciare Laura, dicendole che ha rapito la sorella dalla struttura dove si trovava e per questo motivo corre dalla Dark Lady.

La donna le confida che è stata lei a portare via la sorella da li e per questo motivo adesso Genoveva vuole uccidere Javier.

La donna lo invita a casa, e d’accordo con Laura mettono nel suo bicchiere del veleno, ma Velasco chiede alla Dark Lady di assaggiarlo prima lei, e tra i due nasce un violentissimo scontro tanto che Javier prova a soffocare la donna.

Genoveva reagisce, la solamente il pronto intervento di Laura che uccide Velasco con una pistola, salva la dark lady.

Laura così si è vendicata dell’uomo che l’ha ricattata e minacciata più volte, e adesso si sente finalmente libera da ogni problema.

In questo periodo poi, i sentimenti d’amore di Genoveva si riaccendono verso il marito Felipe, e tutto può iniziare da capo, anche perchè l’uomo non ricorda assolutamente nulla, ma la situazione particolare non convince assolutamente gli amici di lui.

Bisognerà attendere le prossime puntate per capire bene che cosa ci aspetta nella cittadina di Acacias.