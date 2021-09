Pierpaolo Pretelli è diventato noto grazie alla sua partecipazione al Gf Vip, ma conoscete suo fratello? oltre ad essere bellissimo è uguale all’ex velino, infatti sono due gocce d’acqua, vediamolo insieme.

Pierpaolo Pretelli è riuscito a conquistare il cuore del pubblico a casa grazie alla sua ultima esperienza al Gf Vip.

Dentro la casa ha anche incontrato la donna della sua vita, ovvero Giulia Salemi. Da quel momento è stato amore a prima vista e tutt’ora sono molto legati e innamorati.

Mentre Pretelli si trovava all’interno della casa più spiata d’Italia a commentare il suo percorso in più di un’occasione è stato suo fratello Giulio.

Inizialmente, il ragazzo non ha affatto gradito la relazione tra suo fratello e la Salemi tanto da rivelare di preferire Elisabetta Gregoraci.

Per fortuna oggi sono tutti in ottimi rapporti e Giulia frequenta moltissimo la casa della famiglia di Pretelli.

Ma avete mai visto suo fratello Giulio? Oltre ad essere bellissimo è uguale a lui. Vediamo meglio.

Pierpaolo Pretelli: ecco suo fratello Giulio

Giulio Pretelli è diventato noto sul web grazie alla partecipazione di suo fratello Pierpaolo al Gf Vip.

Giulio, in più di un’occasione, ha partecipato ai programmi di Barbara D’Urso per commentare il percorso di suo fratello all’interno della casa.

In quel periodo è stato piuttosto criticato per via del suo comportamento ossessivo nel voler partecipare ai programmi televisivi, anche lo stesso Pierpaolo si è piuttosto arrabbiato con lui quando è venuto a conoscenza di alcune parole non del tutto carine nei confronti della sua fidanzata.

Per fortuna sia Giulia Salemi che Pierpaolo hanno dimenticato i trascorsi e ad oggi, nonostante i problemi iniziali, frequentano moltissimo la famiglia di lui.

Gli appassionati del Gf Vip, si ricorderanno sicuramente di quando Giulio Pretelli ha fatto una bellissima sorpresa al fratello confessandogli “stai per diventare zio“.

Ebbene oggi la sua bellissima bambina è nata, si chiama Sophie ed è già amata da tutto il web.

Voi cosa ne pensate? Vi piace Giulio Pretelli?