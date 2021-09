Alfonso Signorini, sapete che titolo di studio ha il conduttore del Grande Fratello Vip? Ecco gli studi del padrone della casa più spiata.

Confermatissimo anche per questa sesta edizione, da poche settimane Alfonso Signorini ha aperto le porte della casa più spiata d’Italia a tanti nuovi “vipponi”, pronti ad intrattenere il pubblico e a condividere tutte le ore della loro giornata con gli altri inquilini.

Supportato dalle due nuove opinioniste, l’ex-gieffina Adriana Volpe e l’autrice Sonia Bruganelli, Signorini domina ancora una volta la scena organizzando lo spettacolo, tra prove, confessioni a cuore aperto, litigi e nuovi amori; puntata dopo puntata, il clima nella casa si fa sempre più rovente e i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Ma mentre lo vediamo settimanalmente in tv grazie al reality show di Canale 5, vi siete mai chiesti che percorso di studi ha fatto il conduttore milanese? La risposta è sorprendente.

Alfonso Signorini, che titolo di studio ha il conduttore del Grande Fratello Vip?

Giornalista, opinionista, conduttore televisivo e radiofonico, nonché scrittore e regista teatrale; da diversi anni ormai, Signorini mostra a tutti il suo talento poliedrico in diversi ambiti.

Alfonso fa il suo esordio in tv nel 2002, ospite di Piero Chiambretti del programma di Rai 2 Chiambretti c’è; da lì, diverse partecipazioni come opinionista a reality come L’Isola dei Famosi e lo stesso Grande Fratello Vip, alternando conduzioni importanti (come quella di Verissimo) ad altri progetti lontano dal piccolo schermo.

Prima di diventare un volto noto però, Signorini si è rimboccato le maniche effettuando un percorso di studi piuttosto articolato; dopo il diploma al Liceo Classico Omero nel quartiere milanese di Bruzzano, Alfonso si iscrive all’Università Cattolica del Sacro Cuore e prende una laurea in Lettere Classiche, proseguendo poi con una specialistica in Filosofia Medievale.

Leggi anche –> Gemma Galgani curiosità: che lavoro fa la dama di Uomini e Donne

Uscito dall’università, ha lavorato come insegnante di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia ad un liceo classico, salvo poi cominciare a lavorare con alcune testate giornalistiche; il resto è storia ed oggi Signorini sta vivendo il momento più alto della sua carriera nel mondo televisivo.

Leggi anche –> Joele cacciato da Uomini e Donne: arriva la verità della corteggiatrice Ilaria

La sua formazione gli permette però di svariare su più fronti, tanto che oltre ad essere il direttore della rivista settimanale Chi ha diretto la messa in scena di ben quattro opere, tra le più famose della tradizione italiana: Simon Boccanegra, Turandot, La bohème e Aida.