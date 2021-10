Bonolis e Bruganelli sono particolarmente uniti e complici, tanto che la loro relazione è caratterizzata da punzecchiamenti continui.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una coppia particolarmente affiatata e molto amata dal pubblico italiano. Sono genitori di tre splendidi figli e, nel tempo, si sono rivelati particolarmente premurosi e protettivi nei loro confronti. Purtroppo però, anche per loro arrivò la temibile gogna mediatica: diventò virale un’immagine della famiglia che usufruiva i un jet privato per viaggiare – di conseguenza i due vennero accusati di ostentare la loro ricchezza.

In realtà, il motivo era molto più profondo di quanto si pensasse: una dei figli di Paolo e Sonia – Silvia – è affetta da una malattia che non le consente di utilizzare correttamente l’apparato muscolare; l’utilizzo del jet privato quindi, era semplicemente un modo per facilitare gli spostamenti alla piccola Bonolis.

Anche in quell’occasione, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno dimostrato di riuscire ad affrontare insieme ogni difficoltà, complice ovviamente il fatto che entrambi si dicono particolarmente affiatati ed innamorati. Inoltre, una caratteristica della loro coppia, sarebbe quella che i due tendono a punzecchiarsi di continuo, anche attraverso Internet.

LEGGI ANCHE —> Claudia Ruggeri: tutto sulla nuora, bellissima, di Paolo Bonolis

Sonia e Paolo – Le dolci frecciatine via etere

Sonia Bruganelli ha dimostrato di essere una donna particolarmente pungente, caratteristica che sta dimostrando anche al Grande Fratello Vip sotto il ruolo di opinionista. Come sempre infatti, esistono un poliziotto buono ed uno cattivo e tra lei e Adriana Volpe, sicuramente non è l’ex gieffina ad essere quella più diretta. La Bruganelli ha inquadrato e sentenziato su tutti i concorrenti, esprimendo palesemente la sua preferenza per l’influencer Soleil Sorge.

LEGGI ANCHE —> Paolo Bonolis, chi sono e cosa fanno i figli avuti dalla prima moglie Diana

Tralasciando questo aspetto, proprio come fa con i partecipanti del GFVip, Sonia Bruganelli tende a punzecchiare anche il compagno di una vita, fingendosi scontenta del comportamento di Paolo Bonolis: “Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche che aveva, ma non così tante […] Una volta ha detto che mi avrebbe portata in vacanza a Formentera su una barca pazzesca, e ci siamo andati in effetti…solo che la barca non era sua“.

LEGGI ANCHE —> Paolo Bonolis, quanto guadagna il conduttore? Cifre e patrimonio

Ovviamente la risposta di Paolo Bonolis non ha tardato ad arrivare: “Millantavo ricchezze? Per ogni pesce c’è l’esca giusta ed evidentemente la signora ha abboccato”. Battute di fuoco quindi sono uscite dalla bocca dei due folli innamorati, accompagnati però da un simpatico e dolce sorriso. I due si punzecchiano proprio come Sandra e Raimondo e forse è proprio questo il segreto della loro felicità: aver sviluppato la capacità di non prendersi sul serio e di sapersi prendere in giro.