Il Paradiso delle signore: Tina si deve operare per forza!

Vediamo insieme che cosa avremmo modo di vedere oggi al Paradiso delle Signore e perchè resteremo senza parole!

Forse piano piano ci stiamo avvicinando sempre di più a quello che temeva la bella Tina, e che sperava non succedesse con questa nuova cura.

Ma nella puntata di oggi, 22 ottobre per il Paradiso delle Signore, sembra essere un giorno importante per lei, vediamo meglio insieme.

LEGGI ANCHE —> Sanremo: Arrivano Mara Venier e Maria De Filippi? Ecco la verità

Tina alla fine non è riuscita a resistere ed ha accettato di esibirsi al Circolo, ma questa sua decisione purtroppo avrà una conseguenza importante.

Tina: è arrivato il momento!

Infatti dopo la bella serata inizierà ad avere un forte e doloroso bruciore alla gola, e Tina preoccupatissima chiederà subito un aiuto del medico che la sta seguendo.

Il medico, le conferma che ha causa dello sforzo effettuato la sua situazione a livello medico è nettamente peggiorata.

Al momento, la sua unica possibilità è quella di fare un delicatissimo intervento che le aveva già indicato il chirurgo quando si erano visti l’ultima volta.

LEGGI ANCHE —> Test della personalità: scegli una lettera e scopri cosa ti manca in questo momento

La donna è spaventatissima e decide quindi di chiamare Vittorio, è giusto che sappia cosa le sta succedendo veramente.

L’uomo la trova che gira per strada senza una meta, e le comunicherà anche che il suo matrimonio con Sandro è terminato da tempo.

Per quanto riguarda Gloria sembra davvero essere sparita nel nulla, ma Armando si è messo immediatamente sulle sue tracce per capire cosa è successo.

Ha provato ha chiedere aiuto anche a Don Saverio, ma senza successo, alla fine però riuscirà a trovare la donna.

Gloria si confida con il caro amico e gli confessa che non è pronta ad affrontare Ezio, l’uomo è felice ed ha una nuova famiglia, e lei non si vuole mettere in mezzo.

Armando non è assolutamente del suo stesso parere, ed ha una idea che la può aiutare, ma di cosa si tratta?

Flora, nel mentre è riuscita a superare i suoi problemi di creatività, ed è riuscita a rendere Vittorio contento del suo lavoro.

Diventando una Venere per un giorno ha capito che cosa vogliono veramente le donne ed ha una incredibile idea per la prossima collezione.

La donna, con l’aiuto di Agnese e Maria riuscirà a presentare l’intere collezione a Vittorio, che speriamo si contento del grande lavoro svolto.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire che cosa succedere in tutte queste situazioni aperte, sempre dal lunedì al venerdì dalle 15.55 circa su Rai1.