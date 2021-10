Ecco alcune anticipazione sulla serie americana Mom 8, in onda su Italia 1. Le puntate inizieranno dall’addio di Christy.

L’ottava e ultima stagione della serie tv americana Mom ha debuttato ieri su Italia 1 alle 16.15. La grossa novità della nota fiction che ha appassionato il pubblico italiano e di oltreoceano, risiede nella mancanza della co-protagonista Christy, la quale ha abbandonato per sempre la serie che l’ha vista fare il suo esordio ben 8 anni fa.

Di conseguenza, le nuove puntate partiranno proprio dall’addio definitivo di Anna Faris, attrice che lascerà quindi il posto a Bonnie (interpretata da Allison Janney), sulla quale verterà l’intera stagione di Mom 8. Scopriamo quindi tutti i dettagli sulle anticipazioni della serie che ci farà compagnia nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE —> Il cacciatore 3 anticipazioni: Nascerà qualcosa di importante in questa stagione

Mom 8 – Anticipazioni

Moltissime novità per le ultime 18 puntate della bellissima serie Mom, la quale inizierà con il tragico addio definivo della co-protagonista Christy. Dopodiché entreremo nel vivo della trama: l’appuntamento pomeridiano sarà costituito da due episodi, il primo Secchiello sessuale e la grammatica non conta, mentre il secondo sarà intitolato Gattina innamorata e un minuscolo errorino. In queste due puntate vedremo Tammy ricevere una telefonata da parte del padre in carcere e, come se non bastasse, ci sarà l’introduzione di un nuovo personaggio – Gary – il quale sarà la nuova fiamma di Marjoire.

LEGGI ANCHE —> Fino all’ultimo battito anticipazioni: un imprevisto drammatico e scioccante

LEGGI ANCHE —> Una Vita, anticipazioni: Mistero sull’affare del Nuovo Secolo

Oggi invece – 21 ottobre – andranno in onda gli episodi Tang e uno spazio sicuro per tutti e Astronauti e scarti di grasso. L’attenzione dei telespettatori in questi episodi ricadrà interamente su Bonnie, la quale – dall’abbandono di Christy – è diventata protagonista assoluta della serie. La simpaticissima si ritroverà davanti una sua ex fiamma – Andy – la cui presenza metterà in crisi l’innamoratissimo Jill. Proprio per paura del rivale, il compagno di Bonnie pedinerà Andy mentre è di pattuglia. Cosa scoprirà Jill sul misterioso Andy? staremo a vedere!