Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è successo qualcosa di sorprendente. Un cavaliere ha abbandonato per sempre il programma.

Nella puntata andata in onda ieri, come sempre su Canale 5 alle 14.45, negli studi Mediaset è successo qualcosa di inaspettato: uno dei corteggiatori ha abbandonato per sempre il programma di Uomini e Donne. La decisione del ragazzo ha lasciato tutti senza parole, soprattutto perché quest’ultima sembrava molto preso dalla tronista.

Tuttavia, un gesto importante di quest’ultima nei confronti di uno dei rivali, ha bloccato totalmente il corteggiatore, spingendolo ad abbandonare il percorso che si stava vivendo con la tronista. Una volta appresa la notizia, sono stati molti i fan che si sono detti dispiaciuti di questa decisione improvvisa. Stiamo parlando di Gabrio, il corteggiatore di Andrea Nicole.

Il corteggiatore abbandona lo studio

Nella puntata andata in onda la scorsa settimana, i fan della trasmissione hanno potuto scoprire che Andrea Nicole ha dato il suo primo bacio. Il fortunato è stato Ciprian, con il quale la tronista ha dimostrato di avere un forte feeling sin dall’inizio delle registrazioni. Nonostante l’euforia e la felicità dei due, il gesto non ha convinto l’opinionista Gianni Sperti, il quale – più si va avanti nel percorso – più i suoi dubbi sul ragazzo si fanno sempre più forti.

Il bacio insomma, non è andato giù a molte persone in studio, ma – tra di loro – quello che più ha sofferto il gesto importante di Andrea Nicole, sarebbe il corteggiatore Gabrio, il quale – nella puntata di ieri – ha deciso di abbandonare per sempre il programma.

Le parole di Gabrio sono state molto chiare e toccanti: “Ci sono rimasto male vedendo il tuo bacio con Ciprian, non me la sento di continuare […] Il bacio lo reputo molto importante, più del sesso. In esterna ero arrabbiato”. Andrea Nicole, dal canto suo, aveva intuito la freddezza del corteggiatore durante l’uscita e quindi aveva immaginato quale sarebbe stata la sua scelta successiva. I due quindi si sono salutati in un tenero abbraccio e si sono augurati vicendevolmente di trovare la felicità e l’amore.