Una Vita: la Del Campo perde del tutto la sua voce

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per il nuovissimo appuntamento della nostra soap opera spagnola, Una Vita.

Dalla Spagna sono arrivate moltissime soap opera e tante di questo hanno avuto successo, ma quasi mai come l’amatissima Una Vita.

Nell’appuntamento di oggi, 22 ottobre però succederà qualcosa alla Del Campo, che lascerà tutti senza parole, vediamo meglio insieme.

Come sappiamo ultimamente la Bellita ha avuto seri problemi con la sua voce, ed al momento una bruttissima afonia sembra che possa interrompere la sua gloriosa carriera.

Bellita: che succede? Ecco la resa dei conti

La diagnosi del suo problema da parte del medico è arrivata proprio insieme ad una allettante proposta da parte di Josè Moguel.

L’uomo infatti sta cercando di convincere Bellita ad incidere un nuovo disco, in un primo momento sembra non voler accettare per via di questo problema alla voce, ma poi deciderà di provare.

Ha anche una particolare idea, ovvero inserire l’urlo di Jacinto all’interno della sua canzone, per cercare di limitare i problemi legati alla sua voce.

Il risultato finale è incredibile e tutta la cittadina di Acacias è contentissima di questa canzone, ma la critica non sembra essere dello stesso parere.

Bellita però deve capire che problema ha alla sua voce, e decide quindi di iniziare ad indagare meglio con l’aiuto di un medico.

Per quanto riguarda la famiglia Palacios è assolutamente guerra aperta tra Antonito e Ramon, che hanno scelto due partito completamente diversi l’uno dall’altro.

Ovviamente tutto il conflitto che portano nelle piazze, continuerà anche in casa, creando momento davvero difficili.

Con il passare dei giorni, Ramon sarà sempre più triste per aver creato questo rapporto conflittuale con il figlio, ed Antonito avrà sempre meno energie in questo nuovo progetto.

Solamente grazie alla sua famiglia, però riuscirà a ritrovare la voglia di fare e di mettersi in gioco.