Detto Fatto verso la chiusura? chi sostituirà Bianca Guaccero? sono sempre più insistenti le voci di una possibile sostituzione della trasmissione. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Da ormai diverso tempo non si fa altro che parlare del destino di Detto Fatto, il noto programma condotto da Bianca Guaccero potrebbe chiudere una volta per tutte.

La trasmissione va in onda su Rai Due nel primo pomeriggio da ben 7 anni, per gli appassionati di Detto Fatto sarà un vero e proprio colpo al cuore non vedere più la loro trasmissione preferita.

Purtroppo l’avventura della Guaccero sembra arrivata al termine, il programma sembra non convincere più i vertici Rai che starebbero spingendo verso un cambio di rotta, l’idea è quella di sostituire la trasmissione con un altro format.

Inizialmente, in Detto Fatta, Bianca ha affiancato Caterina Balivo ma poi nel 2018 ha preso definitivamente il suo posto come conduttrice del programma, nel corso di questi anni non sono di certo mancati i cambiamenti, ma nessuno si aspettava una chiusura totale.

Il tutto è iniziato l’anno scorso quando il programma ha subito diverse critiche per via dell’episodio del tutorial della spesa, ai tempi c’è stata addirittura una sospensione temporanea del programma.

A questo si è aggiunta una crisi di ascolti, non solo per il noto programma ma per tutta la Rai che al momento sta attraversando un’altro imprevisto per via della direzione di Ludovico Di Meo, il dirigente è stato liquidato lo scorso mese.

Ma chi sostituirebbe Bianca Guaccero? vediamo cosa dicono le voci sulla questione.

Leggi anche->Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: si prendono in giro per un motivo preciso!

Detto Fatto verso la chiusura? ecco chi potrebbe sostituire Bianca Guaccero

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti la chiusura di Detto Fatto, quello che si domandano tutti è: ma chi sostituirà Bianca Guaccero?

Secondo il magazine Oggi, l’idea è quella di sostituire Detto Fatto con un altro programma, al momento stanno pensando a quale format affidarsi, intanto al timone del nuovo progetto ci sarebbe Michele Guardì, storico autore e regista televisivo.

A quanto dicono l’autore avrebbe già in mente il nome di una possibile conduttrice, si mormora che la persona in questione attualmente lavori in Mediaset, ma l’identità è ancora segreta.

Leggi anche->Amici: Flaza eliminata e baci vari, tutto in anteprima

Per scoprire cosa accadrà non ci resta che aspettare le prossime news. Voi cosa ne pensate?