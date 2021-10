Ha partecipato nel 2004 nel talent di Amici De Filippi arrivando seconda, ma cosa fa ora Sabrina Ghio? Scopriamolo insieme.

Era il 2004 quando ha partecipato al talent di Amici di Maria De Filippi, Sabrina Ghio ha sfiorato la vittoria, classificandosi al secondo posto dopo Leon.

E’ stata una delle ballerine più amate all’interno di Amici, ma spesso criticata da parte della maestra Alessandra Celentano, che non la vedeva adatta per svolgere questo lavoro.

Infatti, l’insegnante di danza classica le diceva apertamente che il suo fisico non era perfetto per la sua disciplina, anche se lei era entrata per voler apprendere sempre di più sulla danza pop. Nonostante queste critiche, è riuscita a classificarsi seconda, subito dopo il ballerino Leon.

Come è diventata Sabrina Ghio, l’ex ballerina di Amici?

In questi anni, Sabrina Ghio ha deciso di appendere le scarpine al muro e dedicarsi a tutt’altro. Infatti, è diventata una Social Media Manager ed è diventata mamma di Penelope, nata dalla relazione con Federico Manzolli, suo ex marito.

Ed è proprio a causa di scelte sbagliate, per quanto riguarda la vita sentimentale, la Ghio ha deciso di tornare da Maria De Filippi come tronista nel programma di Uomini e Donne. Ma anche qui le sue relazioni non sono andate molto bene.

Questo, almeno fino a che non ha incontrato il suo attuale fidanzato e futuro sposo, Carlo Negri, che proprio quest’anno le ha chiesto di sposarlo.

Purtroppo qualche mese fa, Sabrina Ghio ha scoperto avere un processo tumorale in fase iniziale. Si è sottoposta a biopsia e a tutti gli esami del caso, fino a quando il medico le ha comunicato i risultati e hanno stabilito la cura da seguire.

Si è sottoposta anche ad un’operazione in cui la parte interessata è stata trattata con un laser nella speranza di bloccare questo processo. Ad un mese in questo piccolo intervento, l’ex ballerina si è sottoposta ad una nuova visita medica.

Intanto nei giorni scorsi si è tenuta la prima del film I Am Zlatan al Roma Film Fest e sul red carpet ha sfilato anche Sabrina Ghio, che indossava un abito scintillante di Laura Biagiotti