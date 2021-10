Elisabetta Gregoraci non riesce più a fare una cosa: a rivelarlo è la stessa conduttrice e showgirl calabrese sui social.

La showgirl e conduttrice calabrese, nonché ex-modella, si sta prepotentemente riprendendo la scena del mondo dello spettacolo, dopo anni passati in sordina e la rottura con Flavio Briatore.

La Gregoraci ormai da diversi anni incanta però gli occhi dei suoi fan: dagli esordi come modella per celebri marchi di moda come Dolce e Gabbana e Giorgio Armani, e la partecipazione a Miss Italia, Elisabetta si è messa in mostra come ballerina e valletta di diversi programmi fra Rai e Mediaset, compresa una co-conduzione di Buona Domenica con Paola Perego.

A condire la sua carriera anche diverse esperienze da attrice, sia cinematografica che televisiva, e la recente partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, che meglio l’ha fatta conoscere da tutti i telespettatori.

Seguitissima sui social, la Gregoraci ha ora confessato sul suo profilo Instagram di non riuscire più a fare una cosa: ecco di che sta parlando la conduttrice calabrese.

Elisabetta Gregoraci non lo riesce più a fare, la sua confessione

La separazione con Flavio Briatore l’ha portata al centro di varie voci di gossip, compreso il triangolo amoroso del GF Vip con Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli; la sua bellezza e il suo fascino sono indiscutibili, tanto che risulta essere una delle single più ambite.

Più volte sui social ha mostrato il suo corpo da urlo, più tonico che mai, ma ora Elisabetta ha confessato di non riuscire più a fare una cosa per via del periodo impegnativo.

“Volevo salutarvi perché in questi giorni non riesco più a darvi il buongiorno e la buonanotte, ne approfitto per darvi un bacio grande perché queste sono state giornate molto intense per me” scrive la Gregoraci su Instagram, per ringraziare tutti i suoi follower dell’affetto che sempre le dimostrano.

Leggi anche –> Grande Fratello: Ecco chi sono e quando entrano i nuovi concorrenti

Nonostante la sua energica personalità quindi, Elisabetta sembra essere sopraffatta dagli impegni e non riesce ad occuparsi, come vorrebbe, dei suoi tantissimi follower. “Non ho veramente un attimo per me e nemmeno per fare una storia però ne approfitto ora che sono più tranquilla per mandarvi un bacio” chiude la showgirl, coi fan che sicuramente la perdoneranno, in attesa di periodi meno fitti d’impegni.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: strano retroscena sul passato di due personaggi

La 41enne calabrese, dopo essere tornata in tv come co-conduttrice di Scherzi a parte, dovrebbe quasi sicuramente essere protagonista di Double song per Rai 2, al fianco di Pino Insegno, Gabriele Cirilli e Valeria Graci. La sua carriera sta prendendo una nuova piega, mentre lei sembra essere più splendida che mai.